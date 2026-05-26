Укрепление межпарламентского сотрудничества обсудили Маулен Ашимбаев и Чжао Лэцзи

Среди задач прозвучали вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного и инвестиционного сотрудничества, реализация проектов в агропромышленной, горно-металлургической, инфраструктурной и других отраслях

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев провел встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, прибывшим в Казахстан по приглашению Главы государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Приветствуя высокого гостя, Маулен Ашимбаев выразил соболезнования в связи с трагедией в провинции Шаньси на севере Китая, где в результате взрыва газа на угольной шахте погибли люди.

В ходе встречи председатель Сената также подчеркнул, что дружественные и доверительные отношения Глав двух государств оказывают большое влияние на укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин ведут постоянный активный диалог как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках для развития вечного всестороннего стратегического партнерства. В прошлом году Главы наших государств дважды провели плодотворные переговоры в рамках саммита «Центральная Азия - Китай» в Астане и саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Мы высоко оцениваем результаты данных встреч. Также принимаем необходимые меры для развития межпарламентских связей», – сказал Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

Вместе с тем была отмечена важность совместных глобальных инициатив для формирования равноправного многополярного мира и развития стратегического партнерства. В этом ключе Председатель Сената остановился на тезисах доклада Главы государства Касым-Жомарта Токаева, которые были озвучены в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Речь, в частности, шла о концепции Председателя КНР Си Цзиньпина о построении «Сообщества единой судьбы человечества», актуальность которой, по мнению Спикера Сената, в нынешних международных условиях активно возрастает.

В ходе беседы Маулен Ашимбаев ознакомил политика с проводимыми в Казахстане политическими преобразованиями, уделяя особое внимание значимости парламентской реформы и ее задачам.

«Главная цель реформы, проводимой по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, – перезагрузка политической системы и создание устойчивой модели управления, адекватной современным задачам и вызовам. Принятие новой Конституции стало своевременным и стратегическим шагом, который обеспечит стране долгосрочное поступательное развитие», – отметил он.

Кроме того, председатель Сената отметил успешное и результативное завершение в Пекине ежегодных заседаний «Двух сессий» Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета КНР. Это политическое событие, как отметил спикер Сената, стало важным этапом на пути развития Китая. Главным итогом стало утверждение 15-го пятилетнего плана на 2026-2030 годы, который закладывает долгосрочную стратегию модернизации страны до 2035 года.

Со своей стороны председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи высоко оценил предпринимаемые Казахстаном шаги по трансформации политической системы и выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества Казахстана с Китаем.

Обсудили собеседники и перспективы укрепления межпарламентского сотрудничества, а также задачи по реализации совместных проектов по различным направлениям на предстоящий период. Среди них - вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного и инвестиционного сотрудничества, реализация проектов в агропромышленной, горно-металлургической, инфраструктурной и других отраслях.

 

#сотрудничество #Сенат #Китай #Ашимбаев

