Правила использования видеокамер в общественных местах ужесточат в Китае

Китай в понедельник обнародовал новые правила, направленные на оптимизацию использования камер видеонаблюдения в общественных местах для защиты частной жизни граждан и обеспечения общественной безопасности

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Премьер Госсовета КНР Ли Цян подписал указ Госсовета, в котором обнародованы указанные правила. Документ, состоящий из 34 статей, вступит в силу 1 апреля 2025 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Правила направлены на регламентацию использования систем видеонаблюдения в общественных местах, поддержание общественной безопасности, защиту неприкосновенности частной жизни, а также прав и интересов, связанных с персональными данными.

Согласно правилам, к системам видеонаблюдения в общественных местах относятся системы, которые собирают, передают, отображают и хранят визуальную информацию, связанную с общественной безопасностью.

В документе отмечается, что создание и использование таких систем не должны представлять угрозу для национальной безопасности или общественных интересов, нарушать законные права и интересы частных лиц или организаций.

Согласно новым правилам, установка камер и других устройств видеонаблюдения запрещена в гостевых номерах и частных помещениях отелей и ресторанов. Также запрещено размещение камер в студенческих общежитиях, общественных душевых, туалетах, раздевалках, примерочных и других местах, где можно заснять, подглядеть или подслушать частную жизнь других лиц.

В правилах уточняется, что поставщики продуктов и услуг систем видеонаблюдения не должны устанавливать на них вредоносные программы. Кроме того, предусматривается установка заметных предупреждающих знаков в местах размещения камер.

Службы, управляющие работой систем видеонаблюдения, обязаны обеспечивать их безопасную эксплуатацию, соблюдать правила кибербезопасности и защиты данных, оберегать персональную информацию граждан, указывается в документе.

Согласно правилам, при использовании визуальных материалов управляющие службы должны защищать государственную тайну, коммерческую тайну, неприкосновенность частной жизни и персональные данные.

Документ запрещает предоставление или публичное распространение визуальной информации, собранной системами видеонаблюдения в общественных местах, а также незаконное проникновение в эти системы, установление контроля над ними или незаконное получение данных из них любой организацией или физическим лицом.