Китай,Строительство
Каменно-насыпная плотина построена с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых двойников, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © CCTV

Плотину проекта «Дашися» (Dashixia), разработала государственная корпорация China Energy Engineering Corporation. Это самая высокая в мире дамба с бетонной облицовкой на насыпном основании. Ее высота составляет 247 метров, что сопоставимо с 80-этажным зданием.

Плотина представляет собой массив из уплотненного камня или гравия, с водонепроницаемой бетонной облицовкой на стороне, обращенной к воде. За последние десятилетия такие конструкции стали предпочтительными благодаря большей безопасности, меньшей стоимости и возможности строить более высокие сооружения.

Проект «Дашися» также стал первой в мире плотиной этого типа, полностью построенной с использованием интеллектуальных технологий, включая работу беспилотного оборудования.

После завершения работ в следующем году водохранилище будет вмещать 1,17 миллиарда кубометров воды, что позволит орошать более 533 000 гектаров сельхозугодий в бассейнах рек Аксу и Тарим. Проект также улучшит контроль паводков и снизит частоту разрушительных наводнений.

Гидроэлектростанция плотины будет иметь установленную мощность 750 000 киловатт и вырабатывать около 1,9 миллиарда киловатт-часов электроэнергии ежегодно - достаточно для снабжения почти 180 000 среднестатистических домохозяйств.

