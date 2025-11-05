В Актау начал свою работу международный молодежный форум «Aktau Youth Forum». Форум объединил 150 молодых лидеров со всех регионов Казахстана, а также Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана и Турции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций области

Фото: ЦОК Мангистауской области

В рамках форума сначала была организована выставка социальных и познавательных проектов, реализованных молодежью. На участие поступило порядка 60 заявок со всех регионов страны, из которых были отобраны 10 лучших проектов. Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай ознакомился с выставкой.

После выставки аким области принял участие в торжественной церемонии открытия форума, отметив, что сегодняшняя встреча является символом дружбы и сотрудничества.

«Сегодня на форуме собрались будущие лидеры, представители тюркоязычных братских стран. Это мероприятие — яркое воплощение стратегической политики Президента по поддержке молодежи. Вы — будущее мира. Каждый из вас имеет потенциал стать лучшим специалистом в своей сфере и принести пользу своей стране. Когда вы добьетесь больших успехов, не забывайте, что первые шаги начинались именно с форума «Aktau Youth Forum». Уверен, что сегодняшний форум станет площадкой дружбы и сотрудничества», — сказал Нурдаулет Килыбай.

Главная цель мероприятия — повысить духовный, интеллектуальный и социальный потенциал молодежи, развивать международное сотрудничество и способствовать эффективной реализации государственной молодежной политики.

Программа форума охватывает направления «Серпіліс», «Сана», «Саулық» и «Сауат». В рамках этих направлений будут организованы панельные сессии, семинары-практикумы, воркшопы, а также экскурсии по культурно-историческим объектам Мангистауской области. На форуме опытом с молодежью будут обмениваться Дана Нуржигит, Оркен Кенжебек, Нурлан Байжигитулы, Тимур Бектур, Дина Толепберген, Данияр Жигитбек, Айкерим Есенали и другие успешные спикеры в своих сферах.

Отметим, что международный молодежный форум «Aktau Youth Forum» продлиться до 7 ноября.