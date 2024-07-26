Назначен глава представительства МИД РК в Алматы

Приказом министра иностранных дел Жанибек Абдрашов назначен послом по особым поручениям – руководителем представительства МИД РК в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД

Фото: МИД РК

Жанибек Абдрашов родился 6 сентября 1977 года в Алматы. В 1998 году с отличием окончил Казахский государственный юридический университет по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начал с должности юрисконсульта Департамента по обслуживанию дипломатического корпуса МИД РК. В 2004-2006 годах занимал должность начальника отдела Службы государственного протокола представительства МИД РК в Алматы. В период с 2006 по 2010 годы работал вторым, первым секретарем постоянного представительства РК при ООН в г. Нью-Йорк. В 2010 году назначен заместителем шефа, а затем в 2014 году шефом Службы государственного протокола МИД РК. В 2017-2019 годах – генеральный консул РК в городе Нью-Йорк.

До назначения руководителем представительства МИД РК в г. Алматы с сентября 2019 года был послом Казахстана в Венгрии. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса. Владеет английским языком.