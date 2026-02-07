В Милане состоялась торжественная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр

Олимпиада
152

Главная церемония открытия состоялась на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, передает Kazpravda.kz

В итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо официально стартовали XXV зимние Олимпийские игры. Во время парада наций флаг Казахстана несли представитель шорт-трека Денис Никиша и спортсменка по фристайл-могулу Аяулым Амренова.

Одной из ключевых особенностей нынешней Олимпиады стал формат церемонии открытия, которая одновременно прошла на четырёх площадках. Денис Никиша присутствовал на торжестве в Милане, тогда как Аяулым Амиренова приняла участие в церемонии в коммуне Ливиньо, где будут проходить соревнования по лыжным дисциплинам. Олимпийский огонь в этот раз был зажжён сразу в двух местах - у Триумфальной арки в Милане и на площади Piazza Dibona в Кортина-д’Ампеццо. Официальное название церемонии - Armonia («Гармония»).

Зимние Олимпийские игры Милан–Кортина пройдут с 6 по 22 февраля. В соревнованиях примут участие около 3 тысяч спортсменов из 93 стран мира. Медали будут разыграны в восьми видах спорта по 16 дисциплинам - всего 116 комплектов наград. Сборную Казахстана представляют 36 спортсменов (18 мужчин и 18 женщин), которые выступят в 10 дисциплинах.

Все соревнования с участием национальной команды Казахстана будут транслироваться в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, «Хабар» и Jibek Joly.
 

#олимпиада #открытие #Милан

