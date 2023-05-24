В Минздраве опровергли информацию из публикаций об удорожании лекарств

Министерство здравоохранения Казахстана ответило на публикации в СМИ о якобы значительном удорожании некоторых лекарств, мазей и растворов из-за новых требований регистрации и сертификации фармацевтических субстанций, сообщает Kazpravda.kz .

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Фармацевтическая субстанция (активная фармацевтическая субстанция) – это лекарственное средство, предназначенное для производства и изготовления лекарственных препаратов.

Ранее Минздрав планировал внести изменения в Правила изготовления лекарственных препаратов и медицинских изделий. Проект приказа с предложенными изменениями и дополнениями, включая пункт о регистрации субстанций, тогда был опубликован в открытом доступе для публичного обсуждения.

«В ходе обсуждения разработчики проекта приняли во внимание предложения и замечания бизнес-сообщества, общественных объединений и профильных экспертов.

С учетом предложений проект приказа Правил был изменен в новой редакции, в частности, исключен пункт о необходимости обязательной регистрации фармацевтических субстанций.

Таким образом, фармацевтические субстанции, произведенные в условиях надлежащей производственной практики (GMP), на территории Казахстана по-прежнему не подлежат обязательной регистрации», – обозначили в ведомстве.

Здесь напомнили, что в нашей стране до 2020 года активные фармацевтические субстанции проходили обязательную государственную регистрацию, а с 2020 года согласно Кодексу РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» фармсубстанции и фармакопейное лекарственное растительное сырье, произведенные в условиях надлежащей производственной практики, не подлежат госрегистрации.