В МКИ отреагировали на нападение на журналиста в суде Уральска

Суд
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Дана Аменова
корреспондент

В ведомстве готовы оказать поддержку журналисту интернет-издания umarovnews.kz в защите его прав, сообщает Kazpravda.kz

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Журналист освещал судебный процесс по делу о похищении молодого человека.

«В связи с произошедшим инцидентом в зале суда города Уральск, в ходе которого отец подсудимого, проходящего по делу об убийстве, ударил журналиста интернет-издания umarovnews.kz Талгата Умарова. МКИ сообщает, что готово оказать всестороннее содействие Талгату Умарову в защите его прав, в том числе в предоставлении адвоката», – говорится в пресс-релизе.

В ведомстве напомнили, что за воспрепятствование законной журналистской деятельности предусмотрена уголовная ответственность. Данный недопустимый и вопиющий инцидент является воспрепятствованием деятельности журналистов, которые выполняют свою работу в интересах общества.

Там же добавили, что все участники судебных процессов должны соблюдать закон и уважать права журналистов.

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