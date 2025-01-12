В Монголии тысячи митингующих требуют отставки правительства

В Улан-Баторе протестующие добиваются отставки Кабмина, который обвиняют в неспособности решить многочисленные проблемы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Tuyana Zonduyeva/dpa/TASS/picture alliance

В столице Монголии в субботу, 11 января, прошел антиправительственный митинг с требованием принять меры по борьбе с коррупцией, смогом и пробками на дорогах, а также по снижению налогов. Как сообщает местный новостной сайт Zindaa.mn, демонстрация прошла на центральной площади Улан-Батора - площади Сухэ-Батора.

По данным монгольских СМИ, было остановлено движение 15 автобусных маршрутов, проходящих через площадь, где собралось около 3000 человек.

Как передает издание Medee.mn, в ходе акции митингующие призвали депутатов парламента отправить правительство в отставку.

Агентство News.mn указывает, что митинг начался в 11 часов утра по местному времени и продолжался не менее десяти часов, хотя власти дали разрешение на его проведение лишь до 17.00.

По сведениям издания, время от времени протестующие пытались штурмовать расположенный на площади Сухэ-Батора дворец правительства, но спецназ полиции отгонял их.