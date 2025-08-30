В честь 30-летия Конституции Республики Казахстан военнослужащие Роты почётного караула Национальной гвардии МВД РК провели торжественную акцию. Гвардейцы выстроились в фигуру числа «30», выразив тем самым уважение к Основному закону страны и его значимости для будущего государства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

По словам официального представителя Национальной гвардии Алибека Абдилова, Конституция является прочным фундаментом независимости и развития Казахстана:

- Для каждого военнослужащего верность Конституции — это не только долг, но и честь. Построив живую композицию в честь юбилея, гвардейцы подчеркнули, что всегда готовы стоять на страже правопорядка, конституционных прав граждан и безопасности страны, - отметил он.

Данную акцию поддержали и в воинских частях войск правопорядка. Так, например, в воинской части 5546 регионального командования «Батыс» военнослужащие также построились в форме числа «30», тем самым выразив уважение к Конституции страны.

Рота почётного караула Национальной гвардии традиционно принимает участие в государственных церемониях и мероприятиях, являясь символом дисциплины, выправки и патриотизма. В этот праздничный день военнослужащие продемонстрировали не только строевое мастерство, но и глубокое уважение к государственным символам и ценностям.

Ранее, в честь 80-летия Великой Победы, гвардейцы также провели символическое построение, выстроившись в фигуру числа «80».

Национальная гвардия МВД Республики Казахстан поздравляет всех граждан страны с 30-летием Конституции и желает мира, стабильности и процветания каждому дому.