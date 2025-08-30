– Серик Жаксигалиевич, каково значение Основного закона в развитии и укреплении системы национальной обороны?

– Конституция – фундамент всей государственной системы, и армия не исключение. Именно в ней закреплены ключевые положения о независимости, территориальной целостности и безопасности страны.

Статья 36 прямо определяет: защита Республики Казахстан – священный долг и обязанность каждого гражданина. Для нас это не декларация, а практичес­кая рамка: задачи, полномочия и ответственность вооруженных сил определены в строгом соответствии с законом, а деятельность армии ориентирована на защиту интересов народа. Послание Президента «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» дополнительно акцентировало приоритет законности и порядка, в том числе в силовых структурах, что мы и отразили в наших управленческих решениях и планах воспитательной работы.

– Что изменилось в армии Казахстана за годы независимости под влиянием конституционных норм?

– За три десятилетия армия прошла путь от становления к зрелой профессиональной сис­теме. Конституционные принципы законности, прав человека и гражданского контроля легли в основу нашей организационной культуры.

Это видно в нескольких плос­костях: усилены институты правопорядка и профилактики, расширены социальные гарантии военнослужащих и их семей, внед­рены цифровые инструменты открытости и сервиса для граждан.

Мы ввели «кредитные каникулы» для срочников и контрактников: уже более 17 тысяч воспользовались отсрочкой по платежам на сумму свыше 6,6 миллиарда тенге. Расширили образовательные возможности для отслуживших, тому показатель – программа «Срочники 2.0» с возможностью поступления в свыше 80 вузов без ЕНТ на грантовой и платной основе. Кроме того, были переведены в электронный формат ключевые процедуры учета и оповещения.

– Как реализуются задачи по воспитанию у военнослужащих уважения к Конституции и законам страны?

– С первого дня службы мы формируем у солдата понимание: его права и обязанности основаны на Конституции. Присяга – не просто ритуал, а личное подтверждение ответственности перед государством и обществом.

В обязательном порядке проводится комплексная идеологичес­кая работа с личным составом. Традиционные лекции, беседы, встречи с ветеранами и патриотические акции мы дополняем цифровыми решениями и социальной коммуникацией. Работают сис­темы «Напарник», «Пирамида», «Жауынгерлік дос», видеосервис «Отбасымен бейнеқоңырау» – все это помогает командирам чувствовать пульс подразделения, поддерживать горизонтальные связи и вовремя реагировать на риски. Параллельно укрепляем цифровую грамотность, объясняем правовые нормы в удобных форматах и создаем положительную среду, где уважение к сослуживцам и закону – норма.

Нынешняя молодежь выгодно отличается от предыдущих поколений. Она более осознанно подходит к вопросам здоровья, активно занимается спортом, стремится к личностному росту, ориентирована на соблюдение законов и правил. Отсюда вытекает и другой запрос к армии: молодые люди хотят видеть ее современной, открытой, понятной и справедливой. Для нас это дополнительный стимул адаптировать воспитательную работу под новые ожидания, сохраняя при этом главный стержень – верность Конституции, патриотизм и служение Родине.

Мы формируем это понимание через личное включение: участие в таких движениях и проектах военно-патриотической направленности, как «Жас сарбаз», «Айбын», спортивных и культурных мероприятиях, где патриотизм подкрепляется конкретными действиями.

Для молодежи особенно важна связка «армия – семья – общество». Поэтому мы обеспечиваем постоянные контакты с родителями, открываем воинские части для диалога, активно работаем с общественными объединениями, включая Комитет солдатских матерей.

Значительная часть жизни молодежи проходит в социальных сетях. Поэтому армия целенаправленно присутствует в цифровом пространстве, наполняя его дос­товерным и актуальным контентом о службе. Мы избегаем формальности и сухого изложения, но сохраняем государственный подход, подчеркивая ценности Конституции и важность воинского долга. Такой баланс делает воспитательную работу ближе и понятнее молодому поколению, формируя у него чувство ответственности и гордости за страну.

– А какие меры принимаются для профилактики правонарушений среди военнослужащих?

– Это системная работа, которая охватывает все уровни воинских коллективов, в ее основе лежит рес­публиканская межведомственная программа «Береги жизнь». Она объединяет несколько направлений: внедрение карты социальных рисков, которая позволяет видеть слабые места в подразделениях; методику точечной профилактики, нацеленную на раннее выявление проблемных ситуаций; адресную работу с солдатами «группы динамического наблюдения».

На этапе призыва мы внедрили методику PSY-RISK – специальный инструмент, позволяющий определить склонность к суицидальным рискам еще до того, как молодой человек попадает на службу. Это важно, потому что позволяет либо оказать своевременную помощь, либо скорректировать распределение призывника по видам и родам войск.

Уже в подразделениях действует сеть профилактических кабинетов, где военнослужащие могут получить консультацию психолога, поддержку в кризисных ситуациях, помощь в преодолении стресса. Работу ведут квалифицированные специалисты, которые круглосуточно находятся на связи и ведут списки солдат, требующих повышенного внимания.

– Как ведомством организован контроль за соблюдением законности и прав военнослужащих в частях и подраз­делениях?

– По многоуровневой системе, чтобы охватывать как каждое под­разделение, так и всю вертикаль ВС в целом. На верхнем уровне действуют военная прокуратура и военная полиция – их задача не только выявлять нарушения, но и системно предотвращать их.

На уровне Министерства обороны действуют инспекционные комиссии, регулярно выезжающие в гарнизоны для комплексных проверок. Они оценивают не только боевую подготовку, но и условия службы: казарменный быт, питание, медицинское обеспечение, доступ к психологической помощи. Внимание уделяется не только дисциплине, но и социальным, бытовым аспектам, напрямую влияющим на правопорядок.

Ключевой принцип – персональная ответственность командиров. Каждый офицер отвечает за морально-психологический климат и правопорядок в своем подразделении. Введены жесткие меры дисциплинарной ответственности за случаи нарушений, допущенных по вине командного состава. Это стимулирует офицеров активно контролировать обстановку и предотвращать конфликты, а не реагировать постфактум.

Немаловажную роль играет прозрачность. Министерство обороны принципиально открыто в вопросах расследования случаев правонарушений, информация о них и о принятых мерах регулярно доводится до общества. Такой подход формирует доверие граждан и демонстрирует, что армия – не закрытая система, а структура, которая работает в правовом поле и несет ответственность перед народом.

– Какие новые задачи в воспитательной и идеологической сфере ставят перед армией меняющийся мир и развитие технологий?

– Если раньше воспитательная работа строилась в основном вокруг традиционного патриотизма, служебного долга и примеров воинской доблести, то сегодня добавляется целый пласт цифровых вызовов. Молодые люди проводят значительную часть своей жизни в Интернете, именно там формируется их мировоззрение, отношение к государству и армии. Это одновременно и вызов, и возможность для нас.

Первая задача – сформировать устойчивость к информационным атакам. Современные конфликты все чаще сопровождаются кибер­операциями и дезинформацией, а значит, солдат должен уметь распознавать фейковые новости, отличать достоверные источники от манипулятивных. Для этого мы включаем элементы медиа­грамотности в воспитательную и правовую подготовку.

Второе приоритетное направление – развивать цифровую грамотность военнослужащих. В армии внедряются электронные сервисы ARMIA.KZ, «Цифровой военкомат», Jauynger.kz, платформа с элементами искусственного интеллекта для военного образования. Чтобы использовать их максимально эффективно, каждый солдат должен уметь работать с цифровыми ресурсами, понимать, как устроены государственные сервисы, и осознавать, что цифровая безопасность – это часть национальной безопасности.

Третья задача – сохранить и передать фундаментальные ценности при помощи новых инструмен­тов. Молодежь ждет открытого диалога, быстрого доступа к информации и современных форматов общения. Поэтому воспитательная работа все активнее уходит в онлайн: мы используем социальные сети, видеоконтент, мобильные приложения для донесения идей патриотизма и ценности воинской службы.

Наконец, важнейшей задачей остается сохранение главного стержня – верности Конституции и Родине. Все цифровые новации, программы, проекты и сервисы – это лишь средства для укрепления у молодого солдата убеждения: его служба – это личный вклад в безопасность и будущее страны.

30-летие Конституции – не только государственный юбилей, но и важный рубеж для Вооруженных сил. В основе боеспособности армии – законность, дисциплина и верность присяге. Конституция объединяет военнослужащих разных поколений, задает четкие ориентиры служения Родине и остается прочной основой дальнейшего развития национальной обороны.