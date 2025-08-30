Законность, дисциплина и верность присяге Статьи,День Конституции РК 30 августа 2025 г. 6:00 1 Беседовала Влада Седова О значении Основного закона в воспитательной работе в армии мы беседуем с заместителем министра обороны РК вице-адмиралом Сериком Бурамбаевым. – Серик Жаксигалиевич, каково значение Основного закона в развитии и укреплении системы национальной обороны? – Конституция – фундамент всей государственной системы, и армия не исключение. Именно в ней закреплены ключевые положения о независимости, территориальной целостности и безопасности страны. Статья 36 прямо определяет: защита Республики Казахстан – священный долг и обязанность каждого гражданина. Для нас это не декларация, а практическая рамка: задачи, полномочия и ответственность вооруженных сил определены в строгом соответствии с законом, а деятельность армии ориентирована на защиту интересов народа. Послание Президента «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» дополнительно акцентировало приоритет законности и порядка, в том числе в силовых структурах, что мы и отразили в наших управленческих решениях и планах воспитательной работы. – Что изменилось в армии Казахстана за годы независимости под влиянием конституционных норм? – За три десятилетия армия прошла путь от становления к зрелой профессиональной системе. Конституционные принципы законности, прав человека и гражданского контроля легли в основу нашей организационной культуры. Это видно в нескольких плоскостях: усилены институты правопорядка и профилактики, расширены социальные гарантии военнослужащих и их семей, внедрены цифровые инструменты открытости и сервиса для граждан. Мы ввели «кредитные каникулы» для срочников и контрактников: уже более 17 тысяч воспользовались отсрочкой по платежам на сумму свыше 6,6 миллиарда тенге. Расширили образовательные возможности для отслуживших, тому показатель – программа «Срочники 2.0» с возможностью поступления в свыше 80 вузов без ЕНТ на грантовой и платной основе. Кроме того, были переведены в электронный формат ключевые процедуры учета и оповещения. – Как реализуются задачи по воспитанию у военнослужащих уважения к Конституции и законам страны? – С первого дня службы мы формируем у солдата понимание: его права и обязанности основаны на Конституции. Присяга – не просто ритуал, а личное подтверждение ответственности перед государством и обществом. В обязательном порядке проводится комплексная идеологическая работа с личным составом. Традиционные лекции, беседы, встречи с ветеранами и патриотические акции мы дополняем цифровыми решениями и социальной коммуникацией. Работают системы «Напарник», «Пирамида», «Жауынгерлік дос», видеосервис «Отбасымен бейнеқоңырау» – все это помогает командирам чувствовать пульс подразделения, поддерживать горизонтальные связи и вовремя реагировать на риски. Параллельно укрепляем цифровую грамотность, объясняем правовые нормы в удобных форматах и создаем положительную среду, где уважение к сослуживцам и закону – норма. Нынешняя молодежь выгодно отличается от предыдущих поколений. Она более осознанно подходит к вопросам здоровья, активно занимается спортом, стремится к личностному росту, ориентирована на соблюдение законов и правил. Отсюда вытекает и другой запрос к армии: молодые люди хотят видеть ее современной, открытой, понятной и справедливой. Для нас это дополнительный стимул адаптировать воспитательную работу под новые ожидания, сохраняя при этом главный стержень – верность Конституции, патриотизм и служение Родине. Мы формируем это понимание через личное включение: участие в таких движениях и проектах военно-патриотической направленности, как «Жас сарбаз», «Айбын», спортивных и культурных мероприятиях, где патриотизм подкрепляется конкретными действиями. Для молодежи особенно важна связка «армия – семья – общество». Поэтому мы обеспечиваем постоянные контакты с родителями, открываем воинские части для диалога, активно работаем с общественными объединениями, включая Комитет солдатских матерей. Значительная часть жизни молодежи проходит в социальных сетях. Поэтому армия целенаправленно присутствует в цифровом пространстве, наполняя его достоверным и актуальным контентом о службе. Мы избегаем формальности и сухого изложения, но сохраняем государственный подход, подчеркивая ценности Конституции и важность воинского долга. Такой баланс делает воспитательную работу ближе и понятнее молодому поколению, формируя у него чувство ответственности и гордости за страну. – А какие меры принимаются для профилактики правонарушений среди военнослужащих? – Это системная работа, которая охватывает все уровни воинских коллективов, в ее основе лежит республиканская межведомственная программа «Береги жизнь». Она объединяет несколько направлений: внедрение карты социальных рисков, которая позволяет видеть слабые места в подразделениях; методику точечной профилактики, нацеленную на раннее выявление проблемных ситуаций; адресную работу с солдатами «группы динамического наблюдения». На этапе призыва мы внедрили методику PSY-RISK – специальный инструмент, позволяющий определить склонность к суицидальным рискам еще до того, как молодой человек попадает на службу. Это важно, потому что позволяет либо оказать своевременную помощь, либо скорректировать распределение призывника по видам и родам войск. Уже в подразделениях действует сеть профилактических кабинетов, где военнослужащие могут получить консультацию психолога, поддержку в кризисных ситуациях, помощь в преодолении стресса. Работу ведут квалифицированные специалисты, которые круглосуточно находятся на связи и ведут списки солдат, требующих повышенного внимания. – Как ведомством организован контроль за соблюдением законности и прав военнослужащих в частях и подразделениях? – По многоуровневой системе, чтобы охватывать как каждое подразделение, так и всю вертикаль ВС в целом. На верхнем уровне действуют военная прокуратура и военная полиция – их задача не только выявлять нарушения, но и системно предотвращать их. На уровне Министерства обороны действуют инспекционные комиссии, регулярно выезжающие в гарнизоны для комплексных проверок. Они оценивают не только боевую подготовку, но и условия службы: казарменный быт, питание, медицинское обеспечение, доступ к психологической помощи. Внимание уделяется не только дисциплине, но и социальным, бытовым аспектам, напрямую влияющим на правопорядок. Ключевой принцип – персональная ответственность командиров. Каждый офицер отвечает за морально-психологический климат и правопорядок в своем подразделении. Введены жесткие меры дисциплинарной ответственности за случаи нарушений, допущенных по вине командного состава. Это стимулирует офицеров активно контролировать обстановку и предотвращать конфликты, а не реагировать постфактум. Немаловажную роль играет прозрачность. Министерство обороны принципиально открыто в вопросах расследования случаев правонарушений, информация о них и о принятых мерах регулярно доводится до общества. Такой подход формирует доверие граждан и демонстрирует, что армия – не закрытая система, а структура, которая работает в правовом поле и несет ответственность перед народом. – Какие новые задачи в воспитательной и идеологической сфере ставят перед армией меняющийся мир и развитие технологий? – Если раньше воспитательная работа строилась в основном вокруг традиционного патриотизма, служебного долга и примеров воинской доблести, то сегодня добавляется целый пласт цифровых вызовов. Молодые люди проводят значительную часть своей жизни в Интернете, именно там формируется их мировоззрение, отношение к государству и армии. Это одновременно и вызов, и возможность для нас. Первая задача – сформировать устойчивость к информационным атакам. Современные конфликты все чаще сопровождаются кибероперациями и дезинформацией, а значит, солдат должен уметь распознавать фейковые новости, отличать достоверные источники от манипулятивных. Для этого мы включаем элементы медиаграмотности в воспитательную и правовую подготовку. Второе приоритетное направление – развивать цифровую грамотность военнослужащих. В армии внедряются электронные сервисы ARMIA.KZ, «Цифровой военкомат», Jauynger.kz, платформа с элементами искусственного интеллекта для военного образования. Чтобы использовать их максимально эффективно, каждый солдат должен уметь работать с цифровыми ресурсами, понимать, как устроены государственные сервисы, и осознавать, что цифровая безопасность – это часть национальной безопасности. Третья задача – сохранить и передать фундаментальные ценности при помощи новых инструментов. Молодежь ждет открытого диалога, быстрого доступа к информации и современных форматов общения. Поэтому воспитательная работа все активнее уходит в онлайн: мы используем социальные сети, видеоконтент, мобильные приложения для донесения идей патриотизма и ценности воинской службы. Наконец, важнейшей задачей остается сохранение главного стержня – верности Конституции и Родине. Все цифровые новации, программы, проекты и сервисы – это лишь средства для укрепления у молодого солдата убеждения: его служба – это личный вклад в безопасность и будущее страны. 30-летие Конституции – не только государственный юбилей, но и важный рубеж для Вооруженных сил. В основе боеспособности армии – законность, дисциплина и верность присяге. Конституция объединяет военнослужащих разных поколений, задает четкие ориентиры служения Родине и остается прочной основой дальнейшего развития национальной обороны. #закон и порядок #День Конституции #30 лет #Основной закон