Конституция – это не только система институтов, но и система ценностей. Его положения, начиная от преамбулы и до заключительных статей, закрепляют ключевые принципы и ценности свободы, равенства, справедливости и гармоничного взаимодействия общества и государства.

Конституция является главным источником единства, гарантом прав человека и опорой устойчивости всей государственности.

Юбилей Основного Закона совпал с важным политическим событием — Посланием Президента страны Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию».

В своём выступлении Глава государства обозначил новые ориентиры для страны, подчеркнув, что центральным принципом развития должна стать реализация концепции «Закон и Порядок».

Концепция «Закон и Порядок» занимает особое место в политической и общественной повестке Казахстана. Она включает два взаимосвязанных элемента: закон - как гарантия равенства и справедливости, порядок - как основа стабильности и предсказуемости.

В основе проводимых реформ, направленных на формирование справедливого общества, укрепление государственности, и самое главное защиту высших ценностей государства – человека, его жизни, прав и свобод.

Министерство юстиции, будучи координатором нормотворческого процесса государства, обеспечивает укрепление верховенства права, стабильность и предсказуемость законодательства, основанного на «человекоцентричном» подходе.

В рамках этой работы и обеспечения правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, основанной на концепции«Закон и Порядок»,учитывает такие конституционные принципы, как:

- равенство всех перед законом (статья 14 Конституции);

- обязательность соблюдения каждым норм Конституции и законодательства Республики Казахстан, уважения прав, свобод, чести и достоинства других лиц (статья 34 Конституции);

- ограничение прав и свобод, в случае если они преследуют законодательно-значимые цели (статья 39 Конституции).

Указанные фундаментальные принципы наряду с другими основополагающими положениями Конституции имеют первостепенное значение.

Это значит, что при проведении правовой экспертизы, при равных условиях все субъекты правоотношений должны иметь равное правовое положение, а любое различие между ними должно иметь объективное и разумное обоснование.

Это значит, что при введении тех или иных норм учитываются итоги правового мониторинга, и того, как сложилась та или иная правоприменительная практика, адаптируются ли на практике конкретно взятые правила поведения субъектов правоотношений.

Это, наконец, означает, что любые принимаемые законоположения должны иметь правовую определенность, то есть содержать ясные формулировки, изложенные доступным языком, быть предсказуемыми и конечно, соответствовать принципам соразмерности и пропорциональности.

В данном контексте особая роль принадлежит Конституционному Суду, вновь созданному с 1 января 2023 года. Он практически в каждом своем решении определяет необходимые контуры развития правовой системы страны. Правовые позиции органа конституционного контроля становятся не только итогом рассмотрения конкретных дел, но и ориентиром для развития законодательства, а также правоприменительной практики, обеспечивая их соответствие принципам верховенства закона и защиты прав человека.

Соответственно, в ходе правовой экспертизы инициативы, которые противоречат основным конституционным принципам, не допускаются к дальнейшему рассмотрению.

Кроме того, ведется и системная работа по устранению избыточных, дублирующих или противоречивых норм в действующем законодательстве, которые размывают саму идею порядка.

На Министерство юстиции вполне объяснимо возложенаи координация работы в области прав человека, которое служит эффективным элементом механизма защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина.

В 2025 году Казахстан успешно провел защиту отчётов в ООН по правозащитной повестке. Наша страна последовательно реализует свои международные обязательства, включая Универсальный периодический обзор и Международный пакт о гражданских и политических правах.

Международные инициативы и внутренние преобразования образуют единую систему, основанную на принципах верховенства закона.

«Закон и Порядок» — это не абстрактная идеология, а то, что каждый человек должен ощущать в повседневной жизни: в доступе к правовой помощи или в справедливом судебном решении либо в гарантированной защите своей собственности, в прозрачном исполнительном производстве.

Традиционные механизмы защиты прав требуют новых современных решений, одна из которых обозначена Главой государства как масштабная цифровизация.

Сегодня цифровизация выступает не только как технологическое обновление, но и как инструмент укрепления законности и прозрачности, формирует совершенно новый уровень доверия граждан к институтам власти.

Органы юстиции уже активно внедряют цифровые решения по всем направлениям своей деятельности.

Цифровизация позволила кардинально изменить ситуацию, переведя значительную часть услуг в электронный формат. Граждане получили возможность оформлять многие услуги дистанционно, круглосуточно, без личного посещения государственные органы. Ориентиром для внедрения цифровых решений стали жалобы граждан, которые «высвечивают» недоработки органов юстиции. Отсутствие же обращений индикатор эффективности нововведений.

Важным шагом стало совместное с профессиональным сообществом частных судебных исполнителей внедрение «кабинета сторон исполнительного производства». Система обеспечивает прозрачность процесса исполнения судебных решений, снижает риск злоупотреблений и «серых» схем. Теперь стороны исполнительного производства могут в онлайн режиме отслеживать фактические и планируемые действия судебного исполнителя, а также реагировать в случае несогласия с действиями или его бездействиями.

С августа прошлого года запущен механизм, когда должникам по административным штрафам, не превышающем 20 МРП, предлагается исполнение в упрощенном порядке. Такой порядок через робота судебного исполнителя исключает оплату услуг судебного исполнителя и позволил условно сэкономить гражданам порядка 1,9 млрд. тенге.

В этом году цифровая реформа системы «Е-нотариат», проводимая с профессиональным объединением нотариусов, затронула вопросы защиты прав граждан при совершении нотариусами исполнительной надписи. Теперь должник через «личный кабинет сторон» может подать онлайн возражение или признать долг по совершенной исполнительной надписи. Уже более 1 миллиона граждан получили уведомления по совершенной исполнительной надписи и своевременно смогли подать онлайн-возражения.

Успешно зарекомендовал себя проект по оказанию нотариальных услуг в электронном формате. Появилась возможность из любой точки мира с помощью биометрической идентификации оформить онлайн доверенность (за исключением доверенностей, связанных с имущественными правами), заявление об отсутствии брака и согласие супруга.

Кроме того, для повышения доступности и эффективности юридической помощи гражданам, внедрен «цифровой помощник». Граждане могут получить правовую консультацию онлайн и бесплатно на общедоступной платформе «Әділет» (adilet.zan.kz).

Актуальным остается вопрос защиты прав авторов и иных правообладателей произведений. В этой связи, готовится к запуску единая цифровая платформа по управлению правами автором на коллективной основе. На этой платформе авторы и иные правообладатели смогут в онлайн формате прослеживать все этапы использования их произведений.

Это только начало комплексной работы: расширяются функции действующих цифровых платформ и одновременно разрабатываются новые цифровые проекты.

Цифровизация органов юстиции несёт еще и социальный эффект поскольку снижает влияние человеческого фактора. Прозрачность и доступность процессов делают принцип верховенства права реально проявляющейся в повседневной жизни.

Юстиция сегодня – это открытость и инновации, соединение правовых традиций с технологиями будущего.

В этой связи особое значение приобретает День работников юстиции, который мы отмечаем 30 сентября.

Можно сказать, что это праздник всего профессионального юридического сообщества. Признание труда юристов страны, которые делают закон и порядок частью повседневной жизни каждого гражданина. Их работа не всегда заметна, но именно ониучаствуют в обеспечении стабильности государства, защиты прав граждан и укреплении доверия общества к власти.

Сегодня, в условиях цифровой трансформации миссия юридического сообщества не только хранить и развивать правовую систему, но и быть проводником новых идей, технологий и ценностей, основанных на справедливости и уважении к каждому человеку.