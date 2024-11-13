Движение ограничили на трассах в двух областях Казахстана

В АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщили о введении ограничения движения на нескольких республиканских автодорогах в связи с ухудшением погодных условий, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жамбылская область:

- 13 ноября в 13:00 на участке автодороги республиканского значения А-2 «Алматы - Ташкент - Термез» км 159-238 (от поселка Отар до поселка Кайнар) для всех видов транспорта;

- 13 ноября в 13:00 на участке автодороги республиканского значения А-2 «Алматы - Ташкент - Термез» км 535-593 (от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области) для грузового транспорта.

Туркестанская область:

- 13 ноября в 13:00 на участке автодороги республиканского значения А-2 «Алматы - Ташкент - Термез» км 593-620 (от границы Жамбылской области до села Турара Рыскулова) для грузового транспорта.

Ориентировочное открытие дороги - 13 ноября в 19:00.

Дополнительную информацию можно получить в любое время суток по номеру 1403, добавили в пресс-службе.