В новый сезон с новым дирижером

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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Лето еще не закончилось, а Карагандинский театр музыкальной комедии уже открыл новый – 52-й – сезон.

фото предоставил Карагандинский театр музыкальной комедии

Зрителей порадовали опереттой венгерского композитора Имре Кальмана «Сильва». Это произведение написано в начале XX века и до сих пор не сходит с театральных сцен мира. В репертуаре Карагандинского академического театра «Сильва» появилась в 2005 году. Ее поставил народный артист России, режиссер Юрий Александров. Над сценографией и костюмами работал художник Мариинского театра Вячеслав Окунев.

В Караганду часто приезжают театральные деятели из ближнего и дальнего зару­бежья. Одни обогащают репертуар театра музкомедии, другие делают здесь первые шаги и набираются опыта. Ко вторым можно причислить молодого и весьма перспективного дирижера Руслана Бекмаева. Он, выпускник Санкт-Петербургской консерватории, приехал в Караганду из Ташкента.

– У нас было много кандидатов из разных стран на долж­ность дирижера, но я выбрал Руслана, – рассказывает директор Карагандинского академического театра музыкальной комедии Амантай Ибраев. – Он уже приступил к репетициям. Чувствуется питерская школа. Видно, что человек получил прекрасное образование и хорошую инструментальную подготовку. У него две специальности: артист-инструменталист и дирижер симфонического оркестра. Это очень хорошая база. Думаю, зрители оценят его работу по нашим будущим постановкам.

Амантай Ибраев отмечает, что театр нередко приглашает к себе дирижеров из стран СНГ. Почему это происходит? Неужели у нас нет своих специа­листов? Есть. Дирижеров готовят Казахская национальная консерватория им. Курмангазы и Казахский национальный университет искусств. Однако их талантливые выпускники не едут работать в региональные театры. Они предпочитают реализовывать свои творчес­кие амбиции в мегаполисах.

В новом теат­ральном сезоне карагандинская музкомедия собирается ставить оперетты и мюзиклы по произведениям отечественных и иностранных авторов. Выбор зависит от предпочтений режиссеров-пос­тановщиков и вокальных возможностей труппы. Самыми популярными были и остаются мюзиклы. Они привлекают зрителей авторскими песнями, зажигательными танцами и искрометным юмором.

В планах музыкального театра – провести в этом году как минимум два фестиваля – DosStar и «Кукляндию». Отрадно, что количество их участников растет, а география расширяется с каждым годом. Ожидается, что в нынешнем сезоне в Караганду приедет солистка из Венгрии Нора Тати. Она исполнит главную роль в оперетте «Принцесса цирка».

– Переговоры с Норой шли очень долго, но в итоге она согласилась приехать на наш фестиваль DosStar, – говорит директор театра. – Сейчас она активно учит текст на русском языке. Мы предлагали Норе работать на своем родном, венгерском, но она отказалась. Артистка хочет быть понятной нашей публике.

Отметим, что сейчас одна часть труппы театра музкомедии готовит новую постановку, а другая собирается на гастроли. С 16 по 18 августа карагандинские артисты выступят в столице, на сцене «Астана Опера». Они везут шесть спектаклей для детей и взрос­лых, в числе которых сказка «Незнайка», оперетта «Ночь в Венеции» и музыкальная комедия «Проделки Ханумы». А в сентябре труппа посетит Алматы.

– Для нас эти гастроли очень ответственные, ведь не каждый день выступаешь на главных сценах страны, – отмечает Амантай Ибраев. – Если раньше перед гастролями приходилось расклеивать афиши и вешать рекламные растяжки, то теперь этого не требуется. В Астане и Алматы у нас сформировалась целая команда верных поклонников. Они нас уже ждут. Мы это чувствуем, потому что почти все билеты на наши спектакли уже проданы.

#Караганда #театр #оперетта #Сильва

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