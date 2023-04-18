В объективе – снежный барс

По информации Министерства экологии и природных ресурсов, хищники были замечены в Государственном национальном природном парке «Көлсай көлдері», причем снежные барсы не первый раз попадают в объектив установленной здесь фотоловушки.

По данным Минэкологии, в нашей стране насчитывается около 140–180 особей снежных барсов. Их популяция катастрофически мала во всем мире и продолжает сокращаться. В 1978 году ирбис был занесен в Красную книгу Казахстана.

По оценкам специалистов-териологов из Центра мониторинга снежного барса, сейчас в радиусе 30 км от Алматы оби­тают 23 редких хищника, из них пять – непосредственно в черте города. Чтобы сохранить горную экосистему и популяцию животного, являющегося одним из государственных символов Казахстана, ученые предлагают ввести контроль за потоком туристов в горах. В частности, рекомендуется ограничить посещение популярных туристических троп в ­ущельях Аюсай, Проходное, Большого Алматинского озера, Чин-Тургень и Каскелен в период размножения снежных барсов – с января по апрель.

Ключевые места обитания ирбиса находятся под защитой заповедников и нацпарков. За незаконную охоту на краснокнижных животных предусмот­рено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Однако столь строгие меры не пугают браконьеров, ведущих охоту на снежного барса. На черном рынке цена шкуры животного (особенно ценится гус­той красивый мех) достигает нескольких тысяч долларов.