В ожидании праздника: меломанов Астаны приглашают на концерт камерной музыки

Театр,Музыка,Столица
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Дана Аменова
корреспондент

В театре «Астана Опера» продолжится цикл «Музыкальная гостиная»

Фото: пресс-служба театра

В Камерном зале имени Куляш Байсеитовой театра «Астана Опера» 6 марта вновь зазвучат чарующие мелодии любви. Праздничный концерт «Музыка сердца...» станет продолжением цикла «Музыкальная гостиная», который покорил слушателей своим насыщенным репертуаром и теплотой камерной атмосферы, сообщает Kazpravda.kz

В этот вечер публику ждет настоящий музыкальный калейдоскоп: песни композиторов Казахстана, ретро-композиции, шлягеры прошлого столетия и популярные произведения мировой классики.

Партию фортепиано исполнят заслуженный деятель Казахстана Раушан Бескембирова, «Мадениет саласының үздігі» Ляйля Сеитова, Саида Усеналиева.

В их сопровождении на сцене выступят солисты оперной труппы театра: заслуженные деятели Казахстана Салтанат Ахметова, Бибигуль Жанузак, Айгуль Ниязова, Жанат Шыбыкбаев, заслуженная артистка Казахстана Галия Байгазинова, солисты Елена Ганжа, Лейла Аламанова, Елена Низамутдинова (приглашенная сопрано), Салтанат Муратбекова, Артур Габдиев, Талгат Аллабиринов, Алмат Избамбетов (приглашенный тенор), лауреат государственной молодежной премии «Дарын» Азат Малик, Султан Бакытжан и Болат Есимханов.

Автор проекта – народная артистка Казахстана профессор Хорлан Калиламбекова.  

Кроме того, в музыкальном вечере примут участие инструменталисты – скрипачки Эльмира Жармухамедова, Айя Габбасова и виолончелист Данияр Кадралинов.

«В январе мы уже представили публике концерт из цикла «Музыкальная гостиная», и теперь продолжаем его. Прозвучат любимые многими мелодии – песни А. Бабаджаняна, И. Дунаевского, М. Таривердиева, а также неаполитанские напевы, романсы, арии из оперетт. Все произведения объединяет одна тема – любовь», – рассказывает Раушан Бескембирова.

Ведущая солистка «Астана Опера» заслуженный деятель Казахстана Айгуль Ниязова подчеркивает, что подобные концерты стали важной частью культурной жизни театра:

«Мы давно участвуем в этом проекте, созданном Хорлан Ихсановной, еще со времен театра имени К. Байсеитовой, и очень рады, что наша «Музыкальная гостиная» продолжает свою историю теперь уже в театре «Астана Опера», наполняясь новыми идеями, эмоциями, звучанием. Особенно ценно, что она открывает дорогу молодым исполнителям, дарит им возможность прикоснуться к произведениям великих композиторов», – отметила она.

Приглашенная солистка Елена Низамутдинова также поделилась своими ожиданиями:

«Для меня всегда большая радость участвовать в этих концертах. Я в особенном предвкушении от встречи с публикой, от исполнения любимых произведений, теплого диалога со зрителями. Ждем всех, кто ценит прекрасную музыку и хочет провести вечер в атмосфере романтики и вдохновения. И, к слову, мы с Айгуль Ниязовой готовим еще один музыкальный вечер «И душа с душою говорит», который состоится 11 марта, где мы исполним дуэты, знаменитые романсы и песни известных композиторов», – заключила спикер.

Концерт «Музыка сердца...» пройдет в преддверии международного женского дня и, непременно, создаст атмосферу весеннего настроения, нежности и вдохновения. Автором проекта была специально подобрана музыка, воспевающая любовь, которая станет прекрасным подарком для всех слушателей.

#праздник #концерт #театр #Астана Опера #меломаны

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