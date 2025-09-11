В парижском особняке нашли утерянную картину Рубенса

103
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Экспертиза подтвердила подлинность картины

Фото: ТАСС

Картина художника Питера Пауля Рубенса "Христос на кресте", которая считалась утерянной с 1613 года, была найдена в особняке в Париже. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на главу аукционного дома Osenat Жан-Пьера Осена, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"Картина Рубенса, никогда не встречавшаяся на рынке, - главное открытие для истории искусства, шедевр, забытый на века", - говорится в публикации.

Глава аукционного дома отметил, что картина находится в "очень хорошем состоянии" и будет выставлена на аукционе 30 ноября.

"Это редкое и неслыханное открытие, которое ознаменует мою карьеру аукциониста", - добавил Осен.

Уникальная находка была сделана во время подготовки к продаже одного из парижских особняков. Экспертиза подтвердила подлинность картины, размеры которой составляют 105,5 на 72,5 см.

#Париж #аукцион #картина #Рубенс

