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В поддержку перемен
Игорь Прохоров

На площадке Казахстанского института общественного развития состоялось заседание экспертного клуба Sarap на тему «Итоги референдума: экспертное мнение».

Организатором встречи выступил КИОР при поддержке Министерства информации и общественного развития. В мероприятии приняли участие политологи, общественные деятели и эксперты.

– Граждане поддержали курс Главы государства. Итоги плебисцита установлены на заседании Центральной комиссии референдума. Международные наблюдатели отметили, что голосование было проведено на высоком уровне, а конституционная реформа активно обсуждалась в обществе, – отметил советник председателя правления Казахстанского института общественного развития Самат Нуртаза.

О том, какие задачи стоят перед государством после референдума, поразмышляла профессор Национальной школы государственной политики, доктор экономических наук Рымкуль Исмаилова. По ее словам, предстоит большая работа, и каждый казахстанец должен внести в нее свой вклад.

В своем выступлении политолог Аман Мамбеталиев рассказал о некоторых проблемах во время голосования. К минусам, по его словам, можно отнести то, что пока в стране не внедрили электронное голосование по ИИН.

В социальных сетях многие также писали о том, что возникали проблемы, когда человек, желающий проголосовать, находился в другом городе. Нужно было заранее прийти на свой участок, получить открепительное удостоверение и прикрепиться на новом участке. Для некоторых граждан это оказалось неудобным.

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