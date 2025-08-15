Четвертый год в Казахстане проходит литературный конкурс Mecenat.kz. Уникальность его в том, что премией становится ежемесячная выплата в 500 долларов в течение всей жизни.

Как пояснил основатель конкурса Ерлан Аскарбеков, идея такой премии возникла из личной истории. В 22 года он выиграл поэ­тический конкурс в ­Казахстане, но позже, работая в корпоративном секторе, понял, что вдохновение и работа редко уживаются вместе.

– Голова занята цифрами, рутиной, а творчество уходит на второй план. В 2003 году мне пришла идея: почему бы не создать премию, которая поддержит писателя не разово, а на всю жизнь? Чтобы он не думал о хлебе насущном и творил. Оказалось, что со времен Людовика XIV подобных пожизненных литературных премий не было. Максимум, что удалось найти в Европейском союзе, это стипендии на десять лет. Но десять лет – это не вся жизнь, – говорит наш собеседник.

Затем долгие 18 лет Ерлан ­Аскарбеков искал спонсоров, готовых поверить в его идею и вложить средства. И вот основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов согласился поддержать проект. В 2022 году Mecenat.kz был запущен. Информационное содействие конкурсу оказало Министерство культуры и информации, а также многие СМИ и представители шоу-бизнеса.

По словам Ерлана Аскарбекова, в отличие от других литературных конкурсов в Mecenat.kz нет членов жюри, которые определяют победителя. Рукописи романов авторы загружают на специальную платформу. Однако есть требования к работам: объем романа – от 150 тыс. до 300 тыс. символов. В выборе тем и жанра нет ограничений, только место действия должно быть в Казах­стане, а время повест­вования – от 1900-х годов до современности. При этом содержание текста не должно противоречить действующим законам: не призывать к экстремизму, суициду, потреблению наркотических веществ и другим незаконным действиям.

Проверку и отсев рукописей проводят приглашенные ридеры. В финал проходят только шесть романов: три на казахском языке и три – на русском. И на этом этапе победителя конкурса методом голосования уже выбирает читатель.

Принципиальный отказ от жюри Ерлан Аскарбеков объяс­няет тем, что хотел исключить конфликт интересов, родственные влияния и коррупцию. В процессе отбора сами ридеры получают рукописи без указания имен участников. Главный козырь для победы – талант автора. За годы проведения конкурса были случаи, когда очень богатые люди пытались участвовать, но не проходили в финал. К слову, в проекте не могут участвовать члены семьи основателя премии, мецената и все его сотрудники.

– Даже друзья-писатели, отлично зная мой характер, не участвуют в конкурсе, – говорит с улыбкой основатель премии. – Известный писатель Дулат ­Исабеков, когда давал нам бата в нояб­ре 2023 года, говорил мне, что у него есть идея романа, который он хочет подать на конкурс. Я прямо сказал: «Дулат-ага, при всем уважении никакой жалости не будет, никакого блата». А он ответил, что именно поэтому хочет участвовать, что у меня все честно и прозрачно.

За четыре сезона в конкурсе приняли участие сотни авторов. В нынешнем году была рассмот­рена 21 рукопись, девять из которых на казахском языке, 12 – на русском. В финал вышли шесть сильнейших писателей. Победителя определяли 1 738 человек. Во избежание накрутки каждый голос подтверждается прозвоном: если человек не может наз­вать, за какую книгу голосовал, его голос аннулируется.

В этом году победителем конкурса стал молодой писатель из Актобе Алихан Жаксылык с романом «Тургенев көшесіндегі үй жұмысқа қабылдайды». У него уже вышли два сборника повестей и четыре романа. В конкурсном произведении история разворачивается в двухэтажном доме по улице Тургенева. Главные герои – хозяин дома и его работники, которые беседуют, спорят, размышляют о жизни. Постепенно раскрываются тайны персонажей, их взаимоотношения и чувства.

– Каждый герой рассказывает свою историю. Например, Гасыр может показаться читателю плохим человеком, но у него своя правда, у его жены Саи – своя. Любовь, внутренние переживания героев раскрывают их гораздо глубже, – считает Алихан.

Роман он писал полгода. Теперь организаторы конкурса ведут переговоры с издательствами для перевода и издания книги на двух языках.

По словам Ерлана Аскарбекова, качество работ с каждым годом растет. Организаторы не устают повторять, что премия выигрывается не за 30 дней голосования, а за годы и даже десятилетия, вложенные в творчество. Чтобы написать шедевр, авторы десятки раз переписывают свои произведения, прорабатывают сюжет, шлифуют стиль. Мечта организатора конкурса – дождаться гениального романа, который вызовет волну обсуждений и станет культурным событием. Ерлан Аскарбеков уверен, что народ Казахстана заслуживает великого писателя и его книги, о которой будет говорить весь мир.

– Гении рождаются не только в Алматы или Астане, но и где-то на буранных полустанках, в самых неожиданных уголках страны и мира. Пока из 180 рукописей только две пришли из-за рубежа: из Китая и Германии. Наша цель – чтобы половина работ поступала из других стран, где живут казахи. Мы ждем новые талантливые работы, – отмечает Ерлан Аскарбеков.

Сейчас он ведет переговоры с продюсерами об экранизации произведений победителей конкурса, а также переводе и выходе книг на мировые рынки.

– К нам неоднократно обращались писатели с просьбой ввести такую же премию не только для романа, но и для других жанров. Поэтому мы начали поиски меценатов, которые хотят оставить свой след в культуре страны, поддержать талантливых людей и получить благодарность казахского народа. Будем рады сотрудничест­ву! – говорит Ерлан Аскарбеков.

Организаторы надеются, что проект Mecenat.kz будет жить очень долго.

– Наша задача – сделать так, чтобы каждый талантливый писатель знал, что его труд может быть замечен и оценен, – отмечает Ерлан Аскарбеков. – Мы не делим писателей по регионам, мы все братья, и наша задача – сделать казахстанскую литературу достойной частью литературы мировой.