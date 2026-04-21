Утоляя духовную жажду

– Николай Петрович, вы более тридцати лет посвятили педагогической деятельности. Были ли в вашей практике случаи, когда именно литература помогала ученикам справляться с личными трудностями?

– Хорошее литературное произведение обладает удивительной способностью воздействовать на умы и сердца читателей. Я всегда старался обратить внимание учащихся на актуальность того или иного художественного произведения в наши дни. И главными становились вопросы «Как бы ты поступил на месте героя? Почему именно так?» Они побуждали размышлять, и случалось, что благодаря литературным произведениям учащиеся задумывались о своих жизненных ситуациях, а порой и приходили к решениям собственных проблем.

– Есть ли книги, которые, по вашему мнению, обязательно должен прочитать каждый молодой человек?

– Таких книг много. Назову лишь несколько: «Ромео и Джульетта» Шекспира, «Овод» Войнич, «Евгений Онегин» Пушкина, «Герой нашего времени» Лермонтова, «Война и мир» Толстого, «Судьба человека» Шолохова и «Маленький принц» Сент-Экзюпери. Конечно же, «Слова назидания» Абая, «Улпан ее имя» Габита Мусрепова...

– Как вы оцениваете значение Национального дня книги для общества? Какие дополнительные инициативы могли бы оказать положительное влияние на развитие культуры чтения в нашей стране?

– Значение Национального дня книги трудно переоценить. Приуроченные к нему мероприятия – книжные ярмарки, выставки, презентации, читательские встречи, безусловно, нужны и важны для популяризации произведений отечественных авторов и писателей зарубежья. Но, на мой взгляд, одного дня для такой работы мало. Необходимо хотя бы ежемесячно проводить в каждой библиотеке читательские конференции, обсуждения классики и новинок. И еще нужно, чтобы СМИ шире освещали презентации книг казахстанских авторов, популяризировали достижения отечественной литературы.

Чтение нельзя ограничить календарными датами. Истинная культура формируется тогда, когда каждый новый день становится для человека его личным днем книги.

– В чем уникальность бумажной книги в эпоху цифровых технологий?

– Приходится констатировать, что в век компьютеров и гаджетов роль бумажной книги несколько снизилась. Это факт. Но интерес к бумажной книге все еще широк, и предвещать ее скорую гибель было бы крайне опрометчиво. Убежден, что ни один гаджет не заменит хорошо оформленной, пахнущей типографской краской книги. Держать ее в руках – уже непередаваемое ощущение!

О значении книги в жизни человека говорили немало. Не думаю, что буду оригинален, но скажу так: хорошая книга подобна источнику воды во время зноя. И чем сильнее жажда, тем ценнее вода из этого источника.

– Значительную часть ваших авторских сборников составляет любовная лирика. Если прибегнуть к обобщению: что для вас значит любовь? Менялось ли с годами ее понимание как чувства и литературной темы?

– Строго говоря, большую часть моих сборников «Я люблю этот мир» и «Храм души» составляют все же философские стихи. Однако любовная лирика действительно занимает особое место в моем творчестве.

Любовь – понятие многогранное и многовекторное. Замечательно, на мой взгляд, об этом высказался немецкий писатель Жан Поль: «Тот, кто никогда не искал ни дружбы, ни любви, в тысячу раз беднее того, кто их утратил». И это так! Думается, по-настоящему может быть счастлив лишь тот человек, кто не только испытал эти чувства, но и сумел сохранить их в себе до почтенного возраста. И в этом плане я могу назвать себя счастливым человеком. Любовь – это надежда, подъем всех душевных сил. Вместе с тем это горечь разлук – и радость встреч. Любовь – это магнетизм, сравнимый разве что с притяжением Земли.

С годами ты осознаешь, что любовь не всегда может быть взаимной и счастливой. Но от этого она не становится менее прекрасным чувством. Виктор Гюго в свое время писал: «Любовь – как дерево; она вырастает сама собой, пускает глубоко корни во все наше существо и нередко продолжает зеленеть и цвести даже на развалинах нашего сердца».

В моем стихотворении, которое называется «Ну как не говорить мне о любви?», есть такие строки :

Вся жизнь моя ее теплом согрета.

О Господи! Прошу: благослови,

Чтоб никогда мне не забылось это...

Ну как не говорить мне о любви?

Не секрет, что некоторые называют любовь безумством. Но это то безумство, которое заставляло рыцарей совершать подвиги ради дамы сердца; это то безумство, которое заставило Ромео и Джульетту пожертвовать своими жизнями, чтобы вечно быть вместе. Вспомните: их гибель помирила враждовавшие на протяжении долгого времени семьи! Мы часто слышим: «Красота спасет мир». Мне кажется, спасет не красота, а именно любовь. Только дайте ей шанс! Любовь способна творить чудеса.