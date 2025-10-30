Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам реализации поручений Главы государства по привлечению инвестиций в экономику, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Внимание уделено повышению эффективности работы министерств и акиматов по увеличению объемов инвестиций и темпов запуска инвестпроектов в регионах.

Заслушаны доклады заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, заместителя министра иностранных дел Алибека Куантырова, акимов областей, а также выступил первый заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев.

Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на поставленной Главой государства задаче по привлечению до 2029 года в экономику страны $150 млрд иностранных инвестиций. По данным МНЭ РК, общий объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев текущего года составил 13,8 трлн тенге, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Наибольший рост зафиксирован в энергетике, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и транспорте. Основные объемы средств пришлись на операции с недвижимостью, транспорт и горнодобывающую отрасль. Среди регионов лидерами по выполнению плановых показателей по инвестициям в основной капитал являются город Астана, Туркестанская, Карагандинская области. Отставание от плановых показателей наблюдается в Атырауской области, Ұлытау, Абай и др.

В рамках единого национального пула по состоянию на октябрь 2025 года в РК реализовано 185 инвестпроектов, до конца года планируется запуск еще 268 (в 2024 году – 230 инвестпроектов). Объем валовых прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составил $10,1 млрд. Активно средства привлекаются в обрабатывающую промышленность, финансовый сектор, транспорт, связь и энергетику. Лидерами по исполнению плановых показателей по ПИИ являются Северо-Казахстанская, Акмолинская, Туркестанская области, город Астана. В числе регионов, не достигающих показателей – Павлодарская, Карагандинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская области, область Абай и др.

Премьер-министр подчеркнул, что годовой план по привлечению объема инвестиций в основной капитал выполнен на 52,7%, по ПИИ – менее половины. Руководитель Правительства отметил, что снижение темпов зачастую связано с недоработками со стороны госорганов в виде затягивания сроков реализации проектов, излишних бюрократических процедур.

В Атырауской области исполнение плана по инвестициям в основной капитал (ИОК) составило лишь 42,8%. В области Ұлытау сохраняется зависимость от крупных компаний – 61,5% по ИОК. Поручено усилить работу со средними предприятиями. В области Абай – 70,4% по ИОК и 26,2% по ПИИ. В связи со срывом поставок оборудования имеются проблемы с реализацией ряда промышленных объектов, включая медеплавильный завод и цех по рафинации подсолнечного масла.

«Акимы и министры должны ежедневно лично заниматься вопросами привлечения инвестиций. Это самый важный вопрос. Не будет инвестиций, не будет никакого развития экономики. Поручаю акимам отстающих регионов за недостижение целевых показателей по инвестициям привлечь к дисциплинарной ответственности своих заместителей», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В ходе совещания рассмотрены меры по повышению эффективности системы сопровождения инвесторов. Внимание уделено вопросам строительства инфраструктуры для своевременного запуска крупных инвестиционных проектов.

Кроме того, обсуждены вопросы защиты прав инвесторов. В рамках совместной работы Инвестштаба и Генеральной прокуратуры РК устраняются административные барьеры на местах. Внедрение «прокурорского фильтра» в отношении инвесторов, включенных в реестр, позволило пресечь 380 незаконных проверок, 450 адмпроизводств и порядка 200 ограничительных мер. Оказана помощь 1800 инвесторам, чей вклад в экономику РК составляет порядка 19 трлн тенге.

По итогам совещания Премьер-министр поручил руководителям госорганов и акимам активизировать работу по привлечению инвестиций, созданию благоприятных условий для инвесторов, а также усилить контроль за реализацией проектов.