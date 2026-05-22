Крупнейшая выставка отечественных производителей открылась в Астане

На протяжении всех дней проведения она станет эффективной площадкой для B2B-встреч

Фото: пресс-служба Правительства

В Международном выставочном центре EXPO стартовала ежегодная IX выставка казахстанских производителей Ulttyq ónim – 2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

В этом году выставка стала самой масштабной за все время проведения. На полях выставки свою продукцию представили 600 товаропроизводителей из всех регионов Казахстана, что почти вдвое превышает показатели прошлого года.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, представители государственных органов и бизнес-сообщества.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, являющегося ключевым драйвером роста экономики. Государством последовательно реализуется комплекс мер, направленных на поддержку и улучшение условий для бизнеса, расширение деловой активности и укрепление экономического потенциала», — говорится в обращении.

Подчеркнуты перспективы дальнейшего развития предпринимательства.

В числе реализуемых мер господдержки особое внимание уделяется расширению доступа бизнеса к финансированию и инструментам льготного кредитования. В 2025 году через Фонд «Даму» бизнесу было направлено более 560 млрд тенге. Благодаря этому мерами господдержки охвачено 13 тыс. проектов МСБ на общую сумму кредитов 2,2 трлн тенге.

Реализованные меры обеспечили создание почти 15 тыс. новых рабочих мест, рост выпуска продукции на 27,7 трлн тенге и около 2 трлн тенге налоговых поступлений.

Одним из ключевых механизмов развития реального сектора экономики названа программа «Заказ на инвестиции». Ее основная задача – поддержка проектов в отраслях с высокой импортозависимостью и создание новых производств, ориентированных на внутренний рынок и экспорт. Ключевая роль в реализации программы отведена институтам холдинга «Байтерек» и Фонду «Даму».

«Для повышения доступности финансирования и поддержки большего числа предпринимателей Фонд «Даму» значительно расширил инструменты гарантирования, усилил рыночные механизмы поддержки через программы льготного кредитования «Өрлеу» и «Өрлеу-лизинг» для модернизации оборудования предприятий обрабатывающей промышленности, а также запустил программу комплексной поддержки микро- и малого бизнеса в малых городах и селах Іскер аймақ. На базе региональных филиалов Фонда мы создали Единые фронт-офисы по всем программам поддержки бизнеса Холдинга «Байтерек», а для отдаленных районов запускаются мобильные фронт-офисы – специальные микроавтобусы, на которых специалисты будут выезжать в отдаленные районы для консультирования предпринимателей», — отметил председатель Правления Фонда «Даму» Фархат Сарсекеев.

В 2025 году через Фонд «Даму» на развитие бизнеса было выделено более 560 млрд тенге. В результате поддержку получили порядка 13 тыс. проектов на общую сумму кредитов 2,2 трлн тенге. Благодаря этим мерам было создано более 14 тыс. новых и сохранено свыше 143 тыс. рабочих мест.

Предприятиями выпущена продукция на 27,7 трлн тенге, а объем налоговых поступлений составил около 2 трлн тенге. Отдельное внимание уделяется сопровождению предпринимателей, столкнувшихся с трудностями. В этой связи при Фонде «Даму» формируются «реабилитационные центры», где бизнес сможет получить финансовую, консультационную и организационную поддержку для восстановления устойчивости.

От имени Правительства РК вице-премьер выразил благодарность отечественным предпринимателям за их вклад в укрепление экономического потенциала и престижа страны.

В ходе посещения выставки Серик Жумангарин ознакомился с деятельностью ряда представленных предприятий из различных регионов страны.

Среди них – мебельная фабрика «Феникс» из Павлодара, производящая школьную мебель, офисные кресла и стулья для социальных и коммерческих объектов. Благодаря государственной поддержке предприятие приобрело новое оборудование, расширило производственные мощности и увеличило штат сотрудников с 15 до 60 человек. Сегодня фабрика выпускает до 60 тыс. стульев, порядка 40 тыс. единиц школьной мебели и 7 тыс. офисных кресел в год. Продукция предприятия поставляется в образовательные учреждения по всей стране.

Также вице-премьер ознакомился с продукцией ТОО «WEC TRADE» из Карагандинской области – первого в Казахстане производителя экологичной бытовой химии на растительной основе. Начав деятельность в 2016 году с выпуска автохимии, сегодня бренд WEC производит безопасную для человека и окружающей среды продукцию, соответствующую принципам устойчивого развития и экологической ответственности.

Отдельное внимание вице-премьер уделил деятельности завода очистных сооружений TAZAU – ведущего казахстанского производителя оборудования для внешних инженерных сетей. Предприятие работает уже более десяти лет, реализует проекты на территории Казахстана и стран СНГ, создает решения в области очистки сточных вод.

Выставка «Ulttyq ónim – 2026» продолжит свою работу в МВЦ EXPO до 24 мая. На протяжении всех дней проведения она станет эффективной площадкой для B2B-встреч, панельных сессий, мастер-классов и демонстрации достижений казахстанского бизнеса.