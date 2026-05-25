Бектенов поручил ускорить реализацию проекта «Долина ЦОДов»

Конкретные результаты должны быть представлены Премьер-министру через месяц

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по текущему статусу проекта «Долина центров обработки данных» в Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Проект реализуется во исполнение задач, поставленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на V заседании Национального курултая и в ходе второго заседания Совета по развитию искусственного интеллекта.

О проводимой работе доложили заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин. Заслушан аким Павлодарской области Асаин Байханов о подготовке необходимой инженерной инфраструктуры.

На площадке в Экибастузе завершены геодезические работы, ведутся инженерно-геологические изыскания и осуществляется разработка котлованов под будущие модульные блоки. Мобилизованы строительная техника и персонал. Полный цикл строительных работ будет начат в июне 2026 года.

В ходе совещания рассмотрены подходы в сферах электроэнергетики, хранения и обработки данных, информационной безопасности с учетом лучшей международной практики и требований технологических партнеров. МИИЦР сформирован пул потенциальных участников проекта из числа мировых технологических лидеров, гиперскейлеров и ведущих международных компаний в сфере искусственного интеллекта и облачных вычислений. В рамках проекта предусмотрено развитие локальной AI-экосистемы, исследовательских инициатив, подготовки кадров и совместных программ поддержки стартапов в сфере искусственного интеллекта на базе международного центра alem.ai.

По итогам совещания Олжас Бектенов поручил ответственным государственным органам и институтам развития нарастить темпы работ по всем направлениям. Конкретные результаты реализации проекта должны быть представлены Премьер-министру через месяц.

Бектенов поручил ускорить реализацию проекта «Долина ЦОДов»
