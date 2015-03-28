Статьи В преддверии важного исторического события

Алишер САЛАХИТДИНОВ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Республике Казахстан:



На сегодня четырьмя политическими партиями Узбекистана, которые представлены в парламенте республики, выдвинуты кандидаты на пост президента.



Кандидатура действующего през­идента Ислама Каримова выдвинута от Либерально-демократической партии Узбекистана. И. Каримов является основателем современной узбекской государственности. С его именем связаны достижения Республики Узбекистан за годы независимости. Под руководством И. Каримова Узбекистан превратился в одно из немногих на постсоветском пространстве признанных и успешных государств, где царят мир, стабильность и благополучие.



За годы независимого развития экономика страны выросла более чем в 5 раз, доходы на душу населения – в среднем в 8,7 раза, при этом численность населения страны за этот период увеличилась в 1,5 раза и в марте 2015 года составила 31 млн. человек. Объем инвестиций в Узбекистане за время суверенного развития превысил в эквиваленте 190 млрд. долл., из которых свыше 65 млрд. долл. сос­тавили иностранные инвестиции. Несмотря на продолжающийся глобальный кризис Узбекистан продолжает обеспечивать ежегодные темпы роста ВВП на уровне более 8%. Внешний долг страны не превышает 15%, а внутренний – равен нулю. Устойчиво растут объемы экспорта, а также золотовалютные резервы.



В случае переизбрания на пост президента Узбекистана И. Каримов обещает обеспечить преемственность созидательного социально-экономического курса развития и рост конкурентоспособности экономики страны прежде всего за счет реализации политики структурных преобразований, диверсификации промышленности, технической и технологической модернизации производства, широкого внедрения информационно-коммуникационных систем. Особым пунктом в предвыборной программе И. Каримова значится обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, устранение всех преград и ограничений, предоставление полной свободы на пути развития частной собственности и частного предпринимательства.



Во внешнеполитическом плане в предвыборной программе И. Каримова акцент делается на укрепление добрых отношений и взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами, в первую очередь с нашими соседями. Подчеркивается недопустимость присоединения Узбекистана к каким-либо военным блокам, размещение на территории страны иностранных военных баз и пребывание узбекских военнослужащих за пределами республики.



Кандидат от демократической партии "Миллий тикланиш" Акмал Саидов является известным в стране и за рубежом юристом. Он участвовал в выборах президента Узбекистана в 2007 году и продемонстрировал, что имеет свою программу развития общества и государства и готов предложить ее избирателям. Программа кандидата состоит из семи приоритетных направлений, основные идеи и задачи сформированы на основе предвыборной платформы ДП "Миллий тикланиш".



Первое направление касается общественно-политической сферы – это обеспечение приоритета национальной идеи, духовно-нравственных основ нашего общества. Второе – затрагивает духовно-просветительскую сферу, повышение национального самосознания, укрепление чувства национальной гордости и достоинства. Защита наших национальных ценностей. Третье направление – дальнейшая демократизация судебно-правовой сферы. Четвертое, экономическое – осуществление системных мер, направленных на продвижение товаров под маркой "Сделано в Узбекистане" на мировые рынки. Пятое – связано с социальной сферой, и главная его задача – повышение качества, уровня жизни и благосостояния населения.



Шестое направление – приоритетные задачи в информационной области. К их числу прежде всего относится разработка долгосрочной стратегии развития национальной информационно-коммуникационной сферы, направленной на обеспечение сохранения самобытности национальной культуры нашего народа в процессах глобализации. Седьмое направление – задачи во внешнеполитической сфере. Здесь приоритетами партии являются решительная и последовательная защита национальных интересов Узбекистана на международной арене, обеспечение всесторонней защиты прав и интересов граждан и юридических лиц Республики Узбекистан в зарубежных государствах, восстановление играющего важную роль в человеческой цивилизации Великого шелкового пути.



Кандидат от Народно-демократической партии Узбекистана Хатамжон Кетмонов работал заместителем хокима Андижанской области, где был реализован уникальный в своем роде инновационно-индустриальный прорыв Узбекистана в области автомобилестроения. В своей предвыборной кампании Х. Кетмонов выступает за защиту интересов слоев населения, нуждающихся в адресной социальной защите и социальной поддержке государства и общества, а также за дальнейшее реформирование сфер образования и здравоохранения, судебно-правовой системы, сферы оказания жилищных и коммунальных услуг, последовательное продолжение внутренней и внешней политики.

В вопросах внешней политики предлагается, в частности, следующее. По отношению к странам, которые являются ближайшими соседями Узбекистана, вести открытую, доброжелательную и прагматичную политику, развивать в дальнейшем систему взаимовыгодных межгосударственных связей и сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Способствовать улучшению экологической ситуации в регионе, обеспечивать активное выступление с международными инициативами страны по вопросам рационального и разумного использования водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии. А также обеспечить активное и инициативное участие Узбекистана в укреплении региональной безопасности и стабильности.



Кандидат от Социал-демократической партии Наримон Умаров занимал руководящие должности в правительстве страны и внес свой вклад в дело становления и развития современного Узбекистана. Выступает за выстраивание эффективного сотрудничества между властью и обществом, открытый диалог и прямое взаимодействие между гражданами и представителями власти на всех уровнях. В программе Н. Умарова предлагаются меры по дальнейшему обеспечению принципов прозрачности, открытости и подотчетности в управлении, активному участию общественности в процессе формирования и принятия решений по важнейшим вопросам социально-экономического развития, контроля общественности за их реализацией. Создание сильной справедливой судебной власти, сохранение высоких темпов экономического роста, всестороннее развитие гражданского общества и проведение созидательной внутренней и внешней политики являются приоритетами в программе Н. Умарова.



В соответствии с законодательством Узбекистана о проведении выборов сегодня все кандидаты в президенты Узбекистана завершают агитационную кампанию в различных вилоятах и туманах республики. Для обеспечения им равных условий для проведения предвыборной агитации постановлением ЦИК каждому кандидату в период предвыборной агитации было предоставлено по 900 минут эфирного времени на теле- и радиоканалах, а также по 10 полос печатной площади в газетах "Халк сузи", "Народное слово" и "Правда Востока". Кроме этого, в соответствии со статьей 29 Закона «О выборах Президента Республики Узбекистан» в ЦИК зарегистрировано по 15 доверенных лиц кандидатов в президенты, которые помогают им в проведении избирательной кампании, ведут агитацию, представляют их интересы в отношениях с государственными и общественными организациями, избирательными комиссиями.



Для наблюдения за ходом предвыборной кампании и голосования 29 марта 2015 года в Узбекистан прибыли миссии наблюдателей ОБСЕ, СНГ, ШОС, Организации Исламского сотрудничества, Всемирной ассоциации избирательных органов. В страновом разрезе для наблюдения за ходом выборов ожидается прибытие более 200 наблюдателей из 40 государств.



Для организации голосования в 44 странах мира образованы избирательные участки, в том числе в Казахстане.



Сегодня с уверенностью можно констатировать, что в Узбекистане созданы все необходимые условия для кандидатов и избирателей как для проведения эффективной предвыборной кампании, так и для ознакомления с предлагаемыми ими политическими платформами и прог­раммами.



Накануне выборов в Узбекистане вступит в силу режим тишины, что позволит мудрому узбекскому народу вновь детально проанализировать предложенные программы и своими непосредственными действиями определить горизонты дальнейшего развития Республики Узбекистан.