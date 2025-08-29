Как сообщила специалист службы внутренней коммуникации ДУИС Данагуль Достанова, сотрудники учреждений предоставили им правовые консультации и разъяснили порядок дальнейших обращений в соответствующие органы.

- Юридическая поддержка поможет амнистированным быстрее адаптироваться в обществе и сделать шаг к новой жизни, - сказала Данагуль Достанова. – Наши специалисты разъяснили, что для поиска работы им необходимо обратиться в Центры трудовой мобильности и Карьерные центры, которые оказывают содействие и профессиональную ориентацию. А те экс-осужденные, которые желают открыть собственное дело, к примеру, могут обращаться в Центры предпринимательства, использовать онлайн-платформы Электронной биржи труда.

Освобожденные благодарны за помощь.

— Амнистия — это мой шанс начать жизнь заново. Спасибо сотрудникам учреждения, которые объяснили мне, куда можно обратиться после освобождения, — отметил один из амнистированных. — Благодаря поддержке общества и помощи государственных органов мы получаем возможность встать на правильный путь. В прошлом я сделал большую ошибку, совершив кражу. Об этом очень сильно сожалею. Этот проступок оказал глубокое влияние на всю мою жизнь. Но для меня важно то, что от меня не отвернулись мои родные. Я начну совершенно новую жизнь.