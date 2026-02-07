В Приаралье ввели в строй крупную солнечную электростанцию

Энергетика
161
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Инновационный проект по созданию солнечной электростанции мощностью 40 МВт осуществило ТОО «Тесис» – дочерняя компания известной китайской энергетической компании China Huadian Corporation. В объект инвесторы вложили 11,5 млрд тенге.

фото Багдата Есжанова

Возобновляемый источник энергии сооружен на площади 80 га вблизи аула Косуйенки сельского округа Енбекши в Шиелийском районе. На станции установлено 56 тыс. 316 солнечных фотоэлектрических панелей – высокоэффективных двусторонних модулей мощностью 710 Wp, преобразующие солнечный свет непосредственно в электрическую энергию.

Трекерные системы с автоматическим приводом непрерывно в течение дня ориентируют панели электростанции перпендикулярно солнечным лучам. Это увеличивает выработку энергии до 40% по сравнению с фиксированными установками, оптимизируя эффективность использования света от восхода до заката.

На площадке также размещены трансформаторные подстанции, противопожарные резервуары, обустроены дороги, есть автопарковка, проложены линии электропередачи. На энергетическом предприятии создано десять постоянных рабочих мест.

Как пояснили специалисты, вырабатываемое электричество передается на близлежащую подстанцию АО «НАК «Каз­атомпром», откуда напрямую поступает в электрическую сеть. Таким образом, электроэнергией солнечной станции обеспечиваются и население, и промышленные объекты района. Расчетный срок эксплуатации данного ВИЭ – 100 лет. Есть и другая польза от зеленого проекта – он на 50 тыс. тонн снизит ежегодные выбросы углекислого газа в атмосферу.

В торжественной церемонии запуска солнечной электростанции приняли участие аким области Нурлыбек Налибаев, депутаты Мажилиса и Сената Парламента, руководители АО «НАК «Казатомпром» и компании Huadian Kazakhstan Energy. Поздравляя земляков со знаменательным событием, глава региона отметил, что подобные проекты придают серьезный импульс росту экономики, развитию бизнеса и повышению качества жизни населения.

– Как подчеркнул Президент в интервью газете «Turkistan», Казахстан сделал значительный шаг вперед по пути модернизации, стал более цивилизованным государством, – сказал Нурлыбек Налибаев. – В обществе укрепилось понимание исключительной важности масштабных преобразований для благополучия будущих поколений.
В этом отношении 2026 год станет судьбоносным для респуб­лики, задаст векторы и темпы развития справедливого и сильного Казахстана.

Кызылординская область благодаря своим природно-географическим особенностям обладает огромным потенциалом для строительства новых солнечных и ветряных электро­станций. С недавних пор эти возможности регион начал использовать сполна.

Как проинформировал замес­титель акима области Ардак Зебешев, курирующий в Приаралье вопросы предпринимательства, промышленности и привлечения отечественных и зарубежных инвестиций, регион остается уголком Казахстана с уникальными природными условиями.

– Область славится более чем 3 200 часами солнечной погоды в год, открытыми пространст­вами и устойчивыми ветровыми потоками, создающими отличную основу для развития зеленой энергетики, – отметил Ардак Зебешев. – До сегодняшнего дня здесь действовали три промышленные солнечные электростанции суммарной мощностью 88 мегаватт. При этом строительство новых тормозилось из-за неразвитости энергетической инфраструктуры и низких аукционных тарифов.

Ситуация поменялась, когда развитие ВИЭ было определено одним из приоритетных направлений. Два года назад удалось найти точку подключения новых объектов к электрическим сетям. Благодаря этому в район удалось привлечь инвесторов с проектами двух солнечных электростанций общей мощностью 100 МВт и одной ветряной мощностью 50 МВт. Общий объем инвестиций составил порядка 50 млрд тенге. Так впервые в Казахстане был осуществлен проект при учас­тии крупнейшего энергохолдинга Китая – China Huadian Corporation.

Зеленый энергопроект ТОО «Тесис» поддержало АО «Нацио­нальная компания «Kazakh Invest». Как сообщил его региональный директор Мурат Балабаев, для строительства станции был выделен земельный участок, состоялось заключение инвестиционного контракта с Комитетом по инвестициям МИД РК.

– На сегодня в области действуют десять солнечных электро­станций общей мощностью 129 МВт, в числе которых четыре с иностранным участием, – рассказал Мурат Балабаев.

В настоящее время акиматом области и региональным представительством «Kazakh Invest» проводится планомерная работа по привлечению инвесторов. В стадии исполнения находятся восемь проектов ВИЭ общей мощностью 260,5 МВт, которые планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие два года.

Сегодня регион располагает необходимой энергетической инфраструктурой и свободными земельными участками для осуществления проектов ВИЭ совокупной мощностью до 500 МВт. В среднесрочной перспективе Кызылординская область имеет все предпосылки для полного покрытия собственной потребности в электро­энергии за счет зеленых источников.

#регионы #Кызылординская область #солнце #электростанция #Приаралье

Популярное

Все
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Креативный импульс для экономики
Высокая оценка курса реформ
От водородной энергетики до умных сетей
Обсуждены вопросы развития социальной сферы ВКО
Рассмотрены некоторые нормы налогообложения
Сформирован проект повестки
PhishGuard AI – умная защита от фишинга
В заказчиках недостатка нет
Ау, отечественный инвестор!
В Приаралье ввели в строй крупную солнечную электростанцию
От стихийной торговли – к уличным стандартам
Снег Алматы привычнее песков Неома
Финансовый ликбез для школьников
В районе открылись новые ФАПы
Урожай зависит от семян
В реку слили кислоту?
Сказка на новый лад
Пусть зеленым будет город!
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Притяжение Земли
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Самая большая ценность
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
В Казахстане модернизируют энергетическую инфраструктуру
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
С позиций демократического мышления
Продвигать главные ценности
Юные акмолинцы заявили о себе на JuniorSkills
Первое в 2026 году заседание Совета ЕЭК прошло в Москве
Казахстан и Грузия расширяют сотрудничество в туризме
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Какие изменения ждут Атырау?
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
В Нацгвардии провели турнир по бильярду

Читайте также

Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиц…
Где в Казахстане расходуют больше всего энергии
Новая ветровая электростанция в Экибастузе будет вырабатыва…
Четыре электростанции построят в Казахстане совместно с Кит…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]