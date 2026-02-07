фото Багдата Есжанова

Возобновляемый источник энергии сооружен на площади 80 га вблизи аула Косуйенки сельского округа Енбекши в Шиелийском районе. На станции установлено 56 тыс. 316 солнечных фотоэлектрических панелей – высокоэффективных двусторонних модулей мощностью 710 Wp, преобразующие солнечный свет непосредственно в электрическую энергию.

Трекерные системы с автоматическим приводом непрерывно в течение дня ориентируют панели электростанции перпендикулярно солнечным лучам. Это увеличивает выработку энергии до 40% по сравнению с фиксированными установками, оптимизируя эффективность использования света от восхода до заката.

На площадке также размещены трансформаторные подстанции, противопожарные резервуары, обустроены дороги, есть автопарковка, проложены линии электропередачи. На энергетическом предприятии создано десять постоянных рабочих мест.

Как пояснили специалисты, вырабатываемое электричество передается на близлежащую подстанцию АО «НАК «Каз­атомпром», откуда напрямую поступает в электрическую сеть. Таким образом, электроэнергией солнечной станции обеспечиваются и население, и промышленные объекты района. Расчетный срок эксплуатации данного ВИЭ – 100 лет. Есть и другая польза от зеленого проекта – он на 50 тыс. тонн снизит ежегодные выбросы углекислого газа в атмосферу.

В торжественной церемонии запуска солнечной электростанции приняли участие аким области Нурлыбек Налибаев, депутаты Мажилиса и Сената Парламента, руководители АО «НАК «Казатомпром» и компании Huadian Kazakhstan Energy. Поздравляя земляков со знаменательным событием, глава региона отметил, что подобные проекты придают серьезный импульс росту экономики, развитию бизнеса и повышению качества жизни населения.

– Как подчеркнул Президент в интервью газете «Turkistan», Казахстан сделал значительный шаг вперед по пути модернизации, стал более цивилизованным государством, – сказал Нурлыбек Налибаев. – В обществе укрепилось понимание исключительной важности масштабных преобразований для благополучия будущих поколений.

В этом отношении 2026 год станет судьбоносным для респуб­лики, задаст векторы и темпы развития справедливого и сильного Казахстана.

Кызылординская область благодаря своим природно-географическим особенностям обладает огромным потенциалом для строительства новых солнечных и ветряных электро­станций. С недавних пор эти возможности регион начал использовать сполна.

Как проинформировал замес­титель акима области Ардак Зебешев, курирующий в Приаралье вопросы предпринимательства, промышленности и привлечения отечественных и зарубежных инвестиций, регион остается уголком Казахстана с уникальными природными условиями.

– Область славится более чем 3 200 часами солнечной погоды в год, открытыми пространст­вами и устойчивыми ветровыми потоками, создающими отличную основу для развития зеленой энергетики, – отметил Ардак Зебешев. – До сегодняшнего дня здесь действовали три промышленные солнечные электростанции суммарной мощностью 88 мегаватт. При этом строительство новых тормозилось из-за неразвитости энергетической инфраструктуры и низких аукционных тарифов.

Ситуация поменялась, когда развитие ВИЭ было определено одним из приоритетных направлений. Два года назад удалось найти точку подключения новых объектов к электрическим сетям. Благодаря этому в район удалось привлечь инвесторов с проектами двух солнечных электростанций общей мощностью 100 МВт и одной ветряной мощностью 50 МВт. Общий объем инвестиций составил порядка 50 млрд тенге. Так впервые в Казахстане был осуществлен проект при учас­тии крупнейшего энергохолдинга Китая – China Huadian Corporation.

Зеленый энергопроект ТОО «Тесис» поддержало АО «Нацио­нальная компания «Kazakh Invest». Как сообщил его региональный директор Мурат Балабаев, для строительства станции был выделен земельный участок, состоялось заключение инвестиционного контракта с Комитетом по инвестициям МИД РК.

– На сегодня в области действуют десять солнечных электро­станций общей мощностью 129 МВт, в числе которых четыре с иностранным участием, – рассказал Мурат Балабаев.

В настоящее время акиматом области и региональным представительством «Kazakh Invest» проводится планомерная работа по привлечению инвесторов. В стадии исполнения находятся восемь проектов ВИЭ общей мощностью 260,5 МВт, которые планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие два года.

Сегодня регион располагает необходимой энергетической инфраструктурой и свободными земельными участками для осуществления проектов ВИЭ совокупной мощностью до 500 МВт. В среднесрочной перспективе Кызылординская область имеет все предпосылки для полного покрытия собственной потребности в электро­энергии за счет зеленых источников.