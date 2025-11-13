фото автора

ИП «Достык» – первое в Приаралье автоматизированное предприятие по изготовлению прозрачных, энергосберегающих, тонированных, матовых, мультифункцио­нальных и других вариантов стеклопакетов. Компания производит строительную, декоративную и бытовую стекольную продукцию, а также изделия из алюминиевого профиля.

Руководитель компании – 43-летний уроженец поселка Теренозек Сырдарьинского райо­на Жасулан Пржанов. За его плечами 20-летний стаж работы в сфере изготовления пластиковых окон. В разные годы он работал в крупных компаниях в Астане и Алматы.

– С 2011 года в Кызылорде я возглавлял филиал турецкой компании, которая была крупным поставщиком оконно-дверной фурнитуры, – рассказывает Жасулан Пржанов. – Через два года фирма закрылась, и передо мной встал выбор: найти другую работу или попробовать начать свое дело? Выбрал второе – стал продавать комплектующие, плас­тиковые и алюминиевые профили. В 2021-м обратился за льготным кредитованием в региональный филиал АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Через год открыл цех по сборке алюминиевых окон и дверей. В 2024-м при поддержке «Даму» выкупил землю, построил цеха ламинации профилей и сборки стеклопакетов, приобрел оборудование и два месяца назад ввел в эксплуатацию автоматизированную линию.

Современное и доступное по цене оборудование по производству стеклопакетов Жасулан приметил на выставке в Стамбуле. Там же подписал договор с производителями из Китая. Пока товар транспортировали, предприниматель обустроил базу, провел к ней дорогу, электрическую и газовую сети. Сейчас в компании работают около 30 человек, все специалисты – местные.

Как рассказал начальник по производству Бауыржан Омаров, при изготовлении стеклопакетов используется качественное сырье: фурнитура, аксессуары, замки доставляются из Китая, Германии, России и Турции, профили – из Алматы и Астаны, пленки для ламинации – из Южной Кореи.

– Стекло производит местный завод, – отметил специалист. – Закупаем его в зависимости от заказов: покупатели выбирают цвет, размеры, толщину... В среднем в сутки производим около 500 квад­ратных метров готовых изделий. Система роботизирована. На рабочем столе задаем­ команду, и дальше к работе приступает робот. Пока стекло чистится и сушится, готовится каркас из алюминиевой рамки, который заполняется силикагелем. Далее идет сборка. Причем часть операций также выполняет робот.

Как отмечает Жасулан Пржанов, спрос на их продукцию высокий. Расширяется рынок сбыта – заказы поступают из всех районов области и соседних регионов. В следующем году предприниматель намерен открыть цех по закаливанию стекла и создать полный цикл производства. Наладив новую автоматизированную линию, компания предложит клиентам качественные и доступные по цене готовые окна.

Жасулан Пржанов вместе с супругой Арайлым Ахановой воспитывают сына Руслана и дочерей Дарию и Данэлию. Увлеченность сына большим теннисом вызвала в отце желание построить в Кызылорде теннисный комплекс – с игровым кортом, тренажерным залом, тренировочными помещениями. Кроме того, в его мечтах – открыть в регионе корты для игры в падел-теннис, который сейчас набирает­ большую популяр­ность по всему миру.

Рассказывая о производстве стекольных изделий, особо хотелось бы отметить тот факт, что с открытием в 2022 году в регионе стекольного завода Orda Glass Приаралье начало превращаться в центр стекольной промышленности.

Как рассказал региональный директор АО «НК «Kazakh invest» Мурат Балабаев, в области есть все предпосылки для формирования стекольного кластера.

– Вокруг завода сейчас активно формируется сеть смежных произ­водств и предприятий малого и среднего бизнеса, – отметил эксперт. – Так, в Кызылорде заработали цеха по выпуску зеркал, стеклопакетов и упаковочных материалов. Намечена реализация проектов по закаливанию стекла и производству стек­лянной тары, востребованной в пищевой и фармацевтической индустрии.

В пользу создания кластера говорят несколько факторов. Во-первых, регион обладает огромными запасами высококачест­венного кварцевого песка. Его разведанные залежи превышают 64 млн тонн. Содержание диоксида кремния (SiO₂) в сырье достигает более 99%, что делает­ его идеальным материалом для производства различных видов стекла. Также в регионе есть месторождения известняка и доломита.

Во-вторых, индустриальная зона областного центра располагает готовой инженерной инфраструктурой. Имеется устойчивое энергетическое и газообеспечение. В конце текущего года турецкая компания Aksa Energy откроет новую ТЭЦ мощностью 240 МВт. Объект полностью пок­роет потребности региона в электроэнергии и создаст запас для реализации энергоемких инвестпроектов. Газификацию предприятий обеспечит магист­ральный газопровод Бейнеу – Бозой – Шымкент.

Кроме того, в регионе налажена логистика. Наличие железнодорожной магистрали, международных аэропорта и автобана Западная Европа – Западный Китай предоставляет­ широкие возможности для бесперебойной поставки сырья и транспортировки готовой продукции на внутренний рынок и в страны СНГ, Центральной Азии, Евросоюза и Персидского залива.

Все это дает Кызылорде возможность стать центром отечест­венного стекольного кластера, способного обеспечить внутренние потребности страны, снизить импортозависимость и выйти на экспортные рынки.