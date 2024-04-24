В республиканской коллегии адвокатов сделали заявление по суду над Бишимбаевым

В нем отмечается, что в правовом демократическом государстве каждому гарантировано право на квалифицированную юридическую помощь, передает Kazpravda.kz

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«В каком бы тяжком преступлении человек не обвинялся, адвокаты обязаны защищать его от этого обвинения всеми, не запрещенными в законе способами. Помощь лицам, вовлеченным в орбиту уголовного процесса, – профессиональный долг адвоката, который он должен исполнять, невзирая на отношение общества и государства к его подзащитному», - говорится в заявлении.

Справедливое правосудие возможно только там, где голос защиты звучит на равных с голосом обвинения, ибо только в этом случае есть гарантия от судебной ошибки и произвола со стороны государства в отношении простых людей. Выполняя эту функцию, адвокаты должны иметь необходимую долю свободы и независимости от кого бы то ни было. Поэтому закон предоставляет им соответствующие права и обязанности и защищает их статус.

«По вышеуказанным причинам адвокаты должны и будут защищать Бишимбаева К. так, как считают необходимым сообразно закону и правилам профессиональной этики», - сообщили в коллегии.

Также в коллегии отметили, что в ряде стран мира адвокатская профессия признается одной из самых опасных. Зачастую адвокатов преследуют и лишают доступа к профессии, а иногда свободы и даже жизни за принципиальность в защите прав клиентов.

В Казахстане закон запрещает отождествлять адвоката с лицом, которому он оказывает юридическую помощь. В соответствии с этой нормой нельзя проецировать неприязнь потерпевших или общества, которую они испытывают к подсудимому, на его защитника.

Попытки преследования принципиальных адвокатов имели место в истории Казахстана, и адвокатура борется за то, чтобы это более не повторялось.

«В этой связи убедительно просим прекратить давление на адвокатов в связи с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей», - говорится в документе.

Адвокаты также подчеркнули, что несмотря на наличие законодательных гарантий защиты прав адвокатов, на практике эти механизмы зачастую работают не должным образом, что приводит к проблемам в профессиональной деятельности.

Как видно на примере указанного судебного процесса, граждане могут привлекать для своей защиты нескольких адвокатов, могут получать на платной основе заключения частных экспертов и специалистов. Однако, по мнению Республиканской коллегии адвокатов, для абсолютного большинства населения такая защита вряд ли является доступной.

В этой связи, адвокаты предлагают кардинально пересмотреть государственную программу, в рамках которой оплата труда адвоката производится за счет государства.

«На сегодня оплата по этой программе является крайне низкой, многие виды помощи, включая получение заключения специалиста, не оплачиваются, а самое главное – основанием для оплаты адвокату за его работу является постановление, выносимое его процессуальным оппонентом (следователем или прокурором) либо же судом. Это влияет на независимость адвоката и его возможности активно защищать права своих подзащитных», - считают адвокаты.

Помимо вышеизложенного имеются другие проблемы, которые отражены в Концепции развития казахстанской адвокатуры на 2022-2025 годы и Национальных докладах о состоянии казахстанской адвокатуры за 2022-2023 годы.

«Выражаем надежду, что общество, государственные органы и депутаты помогут нам в том, чтобы правовое регулирование адвокатской профессии в Казахстане приблизилось к лучшим в мире стандартам», - добавили в коллегии.

Ознакомиться с полной версией заявления можно по этой ссылке.