В России появилось приложение для спонтанных путешествий

Компания Booking.com запустила в России новое мобильное iOS-приложение Booking Now для путешественников, которые не бронируют жилье заранее, а ищут его на ходу менее чем за два дня до заезда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру. "Мы заметили два типа поведения пользователей. Одни тщательно планируют поездку заранее. Другие действуют спонтанно – могут за один день сорваться в другой город или страну, изменить маршрут на ходу или решить задержаться подольше на одном месте. Booking Now предлагает множество вариантов размещения для последней, активно растущей группы", – отметил директор по маркетингу Booking.com Пол Хеннесси.При первом запуске Booking Now пользователю предлагается указать свои предпочтения – ценовой диапазон, число путешественников, необходимость Wi-Fi, парковки, завтрака и других удобств. На основе этих данных сервис выбирает отели, причем показывает процент соответствия того или иного варианта вкусам пользователя. По словам представителей Booking.com, приложение Booking Now самообучаемо: чем чаще пользователь бронирует, тем лучше сервис учитывает его вкусы. Общая база Booking.com сейчас насчитывает свыше 600 тыс. объектов размещения.Booking Now был запущен в январе 2015 года в США и Канаде, чуть позже сервис появился в Европе и других странах. По словам Хеннесси, компания ждет, что сервис будет хорошо воспринят и в России – по данным опроса, около 61% российских пользователей назвали возможность реализовать спонтанные решения одним из преимуществ современных технологий.Российский туристический онлайн-сервис Ostrovok.ru еще в 2013 году запустил функцию срочного бронирования отелей на текущую ночь. Однако Booking Now учитывает GPS-координаты пользователя: по умолчанию, предлагаются отели вблизи его нынешнего местоположения, а в строке поиска можно поменять радиус подбора жилья. Путешественник сразу в приложении видит пошаговый маршрут от своей текущей геопозиции до выбранного отеля.