В России растет спрос на преподавателей казахского языка

Образование , Россия
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Российские эксперты говорят, что рынок нуждается в специалистах, которые понимают особенности казахстанской культуры и способны вести переговоры с партнерами на казахском языке

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В России растёт спрос на репетиторов казахского языка, По данным одного из крупнейших сервисов по подбору специалистов, в 2023 году запросы на преподавателей казахского выросли на 96%. А студенты вузов выбирают казахский язык в качестве второго иностранного, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Арина Бобко – преподаватель Московского лингвистического университета. Шесть лет назад она начала изучать казахский как второй иностранный, и так увлеклась историей и культурой совершенно чужой ей страны, что решила заняться популяризацией этого направления в России. Теперь она обучает бакалавров и магистрантов в Центре казахского языка и культуры, а ее студенты видят во владении казахским новые возможности.

- Конечно, знание казахского языка – это огромный плюс для развития карьеры. Особенно если ты получаешь диплом, где написано, что ты владеешь этим языком. Сейчас многие переводческие агентства требуют редкие языки, в том числе казахский. Также если человек хочет поступить на госслужбу, для него открыта дорога в МИД, - говорит преподаватель МГЛУ Арина Бобко.

 - В бакалавриате казахский язык я выбирала не сама, мне дал его университет. Но в дальнейшем я поняла то, что мне очень интересно его изучать. Также мне близка культура Казахстана, потому что я сама наполовину татарка и выбрала как раз таки именно это направление в магистратуре. Также я понимала то, что на сегодняшний день работодатели часто просят именно диплом магистра, и обладание изучением именно редкого языка помогает в карьерных возможностях, - поделилась магистрантка МГЛУ Камила Вавилова.

В Московском государственном лингвистическом университете особое внимание уделяют изучению стран СНГ. Здесь на профессиональной основе преподают все языки содружества. На базе университета действует Центр казахского языка и культуры, где есть курс профессиональной переподготовки. Кроме того, здесь есть сертификация на уровень владения языком.

- Изучают практический курс казахского языка, практикум речевого общения, практикум профессиональной коммуникации, историю и культуру изучаемого региона, историю литературы. За 25 лет мы выпустили очень много студентов со знанием казахского языка, - отметила зав. кафедрой языков стран СНГ и ближнего зарубежья МГЛУ Женишкуль Хулхачиева.

Российские эксперты говорят: рынок нуждается в специалистах, которые понимают особенности казахстанской культуры и способны вести переговоры с партнерами на казахском языке. В Москве на профессиональной основе лингвистов со знанием казахского языка готовят в нескольких государственных университетах.

Кроме того, по данным одного из крупнейших российских сервисов по поиску услуг и специалистов, спрос на преподавателей казахского языка в России в прошлом году вырос на 96%, добавил телеканал.

 

#Россия #обучение #казахский язык

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