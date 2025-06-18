В селе Шымыр области Жетiсу заработала новая амбулатория

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

Отныне сельчанам не придется ездить в районный центр за медицинской помощью - квалифицированные специалисты готовы оказывать как экстренные, так и плановые услуги прямо на месте

Фото: акимат Ескельдинского района

В селе Шымыр Ескельдинского района произошло радостное и значимое событие - состоялось торжественное открытие новой сельской врачебной амбулатории, передает Kazpravda.kz

Как отметили в районном акимате, это важный шаг в развитии системы здравоохранения и улучшении качества жизни местных жителей.

На открытии присутствовали вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Тимур Муратов, аким района Елдос Ахметов, его заместитель Жанар Канаткызы, директор районной центральной больницы Сауле Рыспековна, председатель районного филиала партии «AMANAT» Мирас Серикулы, а также жители села.

Новое медицинское учреждение соответствует всем современным стандартам и рассчитано на прием 25-30 пациентов в день.

Для жителей Шымыра эта амбулатория - не просто здание, а символ заботы, надежды и внимания со стороны государства. Такие инициативы в сфере здравоохранения укрепляют уверенность людей в завтрашнем дне и вносят позитивные изменения в жизнь сельского сообщества, подчеркнули в районной администрации.

#открытие #Шымыр #амбулатория

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