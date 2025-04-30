В селе Тайтобе отметили подвиг Знаменосца Победы

Свет Победы
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Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Сегодня исполнилось ровно 80 лет со дня водружения Рахимжаном Кошкарбаевым  первого флага на фашистком рейхстаге

Торжественное мероприятие состоялось у памятника герою в селе Тайтобе Целиноградского района. Монумент был открыт в октябре минувшего года, в день столетия Знаменосца из казахских степей.

…С утра у монумента Р. Кошкарбаеву, который находится в центре села, стали собираться местные жители, многие из которых происходят одной родовой ветви с батыром, и очень этим гордятся. Многие из них держат в руках цветы.  Звучат патриотические и фронтовые песни. В почетном строю – военные, молодежь в военной форме.

В 11.00 часов начинается театрализованная постановка, посвященная подвигу Рахимжана Кошкарбаева. Затем с приветственным словом к собравшимся обратился заместитель акима города Косшы (село Тайтобе административно относится к Косшы) Берген Жумкей. Он отметил, что 30 апреля можно считать Днем Победы над фашисткой Германией и завершающую точку для этого поставил Рахимжан Кошкарбаев. Его подвиг навечно вписан в историю. Казахстанцы дорожат мирным небом над их страной.

В рамках мероприятия состоялось возложение цветов к памятнику, праздничный концерт, поставленный силами артистов города Косшы.

Тот факт, что именно лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов, рискуя жизнями, первыми водрузили флаг на рейхстаге, является неоспоримым. За свой подвиг два воина были представлены к присуждению званий Героев Советского Союза, но своих звезд они не дождались. На это повлиял ряд факторов. В 2005 году в ответ на телеграмму казахстанского историка Болата Асанова нынешнему Президенту России Владимиру Путину от Института военной истории Министерства обороны РФ пришел ответ, в котором сказано, что подвиг Рахимжана Кошкарбаева имеет документальное подтверждение.

 

#ВОВ #ДеньПобеды #Кошкарбаев

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