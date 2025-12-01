На прошлой неделе Сингапур казнил трех человек за преступления, связанные с наркотиками, в результате чего общее число смертных казней в стране за год достигло 17. Это самый высокий показатель с 2003 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на BBC

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Приговор был приведен в исполнение всего за неделю до рассмотрения конституционного иска против смертной казни за преступления, связанные с наркотиками.

Делегация ЕС, а также дипломатические миссии государств-членов ЕС, Норвегии, Швейцарии и Великобритании осудили казнь двоих граждан Сингапура и гражданина Малайзии Саминатана Селвараджу.

Инициировавшая конституционное разбирательство группа активистов считает, что обязательная смертная казнь по наркотической статье нарушает конституционные права на жизнь и равенство перед законом.

«Варварский режим контроля над наркотиками в Сингапуре все более одинок на мировой арене», — заявила местная активистская группа Transformative Justice Collective, отметив, что это одна из немногих стран, которые продолжают казнить людей за преступления, связанные с наркотиками.

Правительство Сингапура утверждает, что отмена смертной казни может привести к более тяжёлым последствиям. Сингапурские власти считают, что суровое наказание за незаконный оборот наркотиков оказывает сдерживающиее воздействие на наркопреступность, которая представляет серьёзную проблему в других странах Юго-Восточной Азии.

Незаконный оборот наркотиков в сингапурском законодательстве определяется широко и включает продажу, передачу, транспортировку или употребление. За оборот более 15 г героина, 30 г кокаина, 250 г метамфетамина и 500 г каннабиса суды обязаны выносить смертные приговоры.