В США снизят цены на лекарства на 30-80%

Здравоохранение,США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

По словам президента США, в течение многих лет его волновал вопрос высокой стоимости лекарственных препаратов в стране

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Президент США Дональд Трамп намерен в понедельник подписать указ, предусматривающий снижение цен на лекарственные препараты в США на 30-80%. Об этом он заявил в Truth Social, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Я рад объявить, что завтра в Белом доме я подпишу один из самых важных исполнительных указов в истории нашей страны. Цены на лекарства будут снижены почти сразу же на 30-80%», - написал он в воскресенье.

Трамп подчеркнул, что в течение многих лет его волновал вопрос высокой стоимости лекарственных препаратов в США.

Он также сообщил, что цены на фармацевтические препараты во всем мире могут вырасти, «чтобы уравнять» ситуацию и «принести справедливость в Америку». 

#цены #США #Трамп #лекарства

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