25 лет спустя: трагедия башен-близнецов в Нью-Йорке

11 сентября 2001 года навсегда изменил США и весь мир. Два угнанных самолёта врезались в башни Всемирного торгового центра, ещё один ударил по Пентагону, четвёртый упал в Пенсильвании, передает корреспондент Kazpravda.kz

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В тот день погибли почти 3 тысячи человек, включая сотни спасателей, а миллионы стали свидетелями ужаса в прямом эфире.

Тысячи выживших и спасателей страдают от болезней дыхательных путей из-за токсичной пыли. Более 3,6 тыс. человек столкнулись с посттравматическим стрессовым расстройством.

Тогда Америка погрузилась в хаос — отмена авиарейсов, военные патрули в городах, страх новых атак. После теракта президент Джордж Буш пообещал «сокрушительный удар по терроризму», что стало началом войны в Афганистане.

Операция «Несокрушимая свобода» началась в октябре 2001 года. Цель — уничтожить базы «Аль-Каиды» и захватить Усаму бен Ладена. Его ликвидация произошла лишь в 2011 году, в Пакистане.

США потратили сотни миллиардов долларов, потеряли более 2400 солдат, а НАТО — свыше 3500. Многие ветераны страдают от инвалидности и психических расстройств.

Для миллионов молодых американцев 9/11 — уже история, но её уроки остаются актуальными. Нью-Йорк чтит погибших на месте башен-близнецов, а вечером над городом поднимаются два световых столба — «Tribute in Light».

25 лет спустя 11 сентября остаётся национальной раной США и глобальным символом памяти.