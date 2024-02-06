В Стамбуле совершено нападение на здание суда

Двое нападавших ликвидированы, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство Анадолу

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В Стамбуле совершена попытка вооруженного нападения на пункт охраны на входе в здание суда района Чаглайан. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети Х.

По его словам, двое нападавших (мужчина и женщина ) ликвидированы. Ранения получили 6 человек, в том числе трое полицейских.

Инцидент имел место в 11:46 по местному времени, уточнил глава ведомства.

Министр сообщил, что нападавшие являлись членами террористической организации DHKP/C.