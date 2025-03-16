В столице ликвидирован мошеннический call-центр, суливший крупные выигрыши

Мошенничество
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При проведении оперативных мероприятий задержано шесть работников офиса, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

Министерством внутренних дел продолжается комплекс мер по выявлению и пресечению деятельности организаторов и участников мошеннических схем, передает Polisia.kz.

Сотрудниками подразделения по противодействию киберпреступности ликвидирован мошеннический call-центр в одном из столичных бизнес-центров. Злоумышленники звонили, представляясь работниками интернет-магазинов "Техносмарт", "Байзон", "Like me shop", и сообщали о якобы выигранных машинах, квартирах, за которые необходимо перечислять налоги.

При проведении оперативных мероприятий задержано шесть работников офиса - все граждане Республики Казахстан. Изъято семь ноутбуков, маршрутизатор, wi-fi роутер.

Если вы стали жертвой подобного мошенничества, обратитесь в полицию по номеру 102 или в отдел полиции по месту жительства.

Кроме того, в области Жетісу полицейскими совместно с сотрудниками КНБ выявлен факт использования устройств sim-box для совершения интернет-мошенничеств. В ходе обыска изъяты семь устройств sim-box с 96 слотами, более 50 тысяч sim-карт казахстанских сотовых операторов, семь сотовых телефонов, два ноутбука, а также два пневматического пистолета марки ИЖ-53 и четыре армейские каски, предположительно украденные в ходе январских событий.

По данным фактам начаты досудебные расследования. Всего в текущем году сотрудниками подразделений по противодействию киберпреступностью выявлено и пресечено мошенническое использование 64 устройств sim-box, изъято порядка 90 тысяч sim-карт отечественных сотовых операторов.

#Астана #мошенничество #колл-центр

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