По поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева на площадке индустриальной зоны Тараза началось строительство предприятия, которое будет специализироваться на выпуске сельскохозяйственной техники.
Инвестором проекта выступило ТОО «Kaz FM World agriculture machinery» (Nuode Network Technology Co., Ltd, КНР). Производственная площадка займет 5 га. Здесь планируется наладить сборку тракторов различных модификаций, а также прицепного оборудования.
Общий объем инвестиций в промышленную стройку составит 10 млрд тенге. После запуска предприятие сможет ежегодно производить до 2 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. Планируется, что на заводе будет создано 55 постоянных рабочих мест.
– Развитие отечественного машиностроения играет ключевую роль для аграрного сектора. Собственное производство позволит жамбылским фермерам получать современную технику, укрепит конкурентоспособность сельского хозяйства, будет способствовать расширению производственного потенциала, – отметил аким области Ербол Карашукеев.
По словам руководителя региона, за восемь истекших месяцев в основной капитал региона привлечено 391,7 млрд тенге инвестиций, что на 32,4% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
В целом же за 2025–2027 годы в АПК Жамбылской области будет осуществлено 20 масштабных аграрных проектов общей стоимостью более 300 млрд тенге. Инициативы направлены на модернизацию производства, внедрение инновационных технологий и расширение экспортных возможностей.