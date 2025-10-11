По поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева на площадке индустриальной зоны Тараза началось строительство предприятия, которое будет специализироваться на выпуске сельскохозяйст­венной техники.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Инвестором проекта выступило ТОО «Kaz FM World agriculture machinery» (Nuode Network Technology Co., Ltd, КНР). Производственная площадка займет 5 га. Здесь планируется наладить сборку тракторов различных модификаций, а также прицепного оборудования.

Общий объем инвестиций в промышленную стройку составит 10 млрд тенге. После запуска предприятие сможет ежегодно производить до 2 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. Планируется, что на заводе будет создано 55 постоянных рабочих мест.

– Развитие отечественного машиностроения играет ключевую роль для аграрного сектора. Собственное производство позволит жамбылским фермерам получать современную технику, укрепит конкурентоспособность сельского хозяйства, будет способствовать расширению производственного потенциала, – отметил аким области Ербол Карашукеев.

По словам руководителя региона, за восемь истекших месяцев в основной капитал региона привлечено 391,7 млрд тенге инвестиций, что на 32,4% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

В целом же за 2025–2027 годы в АПК Жамбылской области будет осуществлено 20 масштабных аграрных проектов общей стоимостью более 300 млрд тенге. Инициативы направлены на модернизацию производства, внедрение инновационных технологий и расширение экспорт­ных возможностей.