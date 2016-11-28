Общество
В трех областях и Астане объявлено штормовое предупреждение
Жания Уранкаева
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях и Астане из-за ухудшения погодных условий объявлено штормовое предупреждение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

"Днем 28-го и сутки 29 ноября в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях сохраняется юго-западный ветер 15–20, порывы 23–28, местами более 30 метров в секунду. Местами – метель", – сообщили в пресс-службе ведомства. 

В столице РК также сохраняется юго-западный ветер до 17–22 м/с.

Отметим, что Департамент по чрезвычайным ситуациям СКО КЧС МВД РК рекомендует принять меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и предупреждения ЧС.

"Организуйте свою деятельность так, чтобы больше находиться в помещении, возьмите под особый контроль детей, ограничьте выходы и выезды за пределы населенных пунктов, сообщите данную информацию соседям, окажите помощь больным и престарелым", – предупредили спасатели.

Напомним, что в РГП "Казгидромет" сообщили, каким будет конец ноября

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