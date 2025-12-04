Как сообщил на пресс-конференции в СЦК аким области Гауез Нурмухамбетов, краткосрочный экономический индикатор составил 13%, обеспечив Северному Казахстану место в пятерке наиболее динамично развивающихся регионов республики.

Основной драйвер региональной экономики остается прежним – это агропромышленный комплекс, формирующий четверть ВРП. По словам акима области, объем валовой продукции АПК достиг 878,3 млрд тенге, что позволяет Северному Казахстану войти в тройку аграрных регионов-лидеров и существенно укрепить продовольственную безопасность страны.

Регион удерживает ключевые позиции в производстве базовых продовольственных товаров. Четверть казахстанского зерна (24,8%), почти четверть масличных культур (23,6%) и каждая десятая тонна молока производятся в СКО.

Фундаментом успеха стали модернизация сельхозпроизводства и технологизация АПК. Приоб­ретено 340 тыс. тонн удобрений (102% к плану), закуплено 2,3 тыс. единиц техники на 66 млрд тенге, последовательно внедряются цифровые системы, для посева используются элитные сорта.

Особую роль играет государственное финансирование: объем льготного кредитования достиг 161 млрд тенге, что стало абсолютным рекордом. В области формируется промышленная модель производства молока. Регион демонстрирует серьезный рост и в животноводстве. Укрепляется статус молочного центра респуб­лики: здесь функционируют 110 молочно-товарных ферм – треть от всех 337 ферм Казахстана. Из 58 новых МТФ, построенных в стране за 2023–2024 годы, 21 введена именно в Северо-Казахстанской области. До конца года заработают еще восемь подобных комплексов.

Эксперты выделяют два стратегически важных проекта. Прежде всего это ферма «Зенченко и К» на 8 000 голов. Комплекс оснащается уникальной доильной установкой «Карусель» на 90 мест. Хозяйство уже входит в десятку лучших в стране и занимает первое место по продуктивности.

Крупнейшая в Центральной Азии молочная ферма «СК Агро» на 10 000 голов также будет оснащена уникальной доильной сис­темой «Карусель». Суммарный прирост производства молока по двум проектам составит 68 тыс. тонн ежегодно. Завершение проек­тов повысит долю Северо-Казахстанской области в общереспуб­ликанском производстве молока до 20%.

Регион наращивает не только производство сырья, но и его переработку. В этой сфере выделяются три ключевых проекта. «Мас­ло-Дел» – один из крупнейших в рес­публике маслоэкстракционных заводов (120 тыс. тонн продукции, ориентация на экспорт). В Eurasian Milk завершено строительство нового цеха сгущенного молока, мощность увеличена до 92 тыс. тонн. В «Север Агро Ltd» введена в эксплуатацию ферма на 400 голов лошадей по производству сухого кобыльего молока (второй такой проект в Казахстане).

Продолжается работа по развитию высокомаржинальных направлений. Сахар и люцерна – новые экспортные ниши. Опытные посевы сахарной свеклы ТОО «Asyl Farms» показали сахаристость 20%, сопоставимую с лучшими европейскими сортами. Планируется строительство сахарного завода мощностью 1 млн тонн переработки и выходом до 200 тыс. тонн сахара.

В Кызылжарском районе идет строительство завода по переработке гранулированной люцерны (60 тыс. тонн). Продукция будет экспортироваться в Китай и страны Центральной Азии. Открытие объекта запланировано на 2026 год.

Северный Казахстан становится­ одним из пилотных регионов в сфере цифровизации сельского хозяйства и перехода к земледелию c приставкой smart. Умные фермы, системы мониторинга животных, ИИ-аналитика и точное земледелие позволяют оптимизировать расход ресурсов и повышать эффективность производства. По оценкам экс­пертов, полное внедрение ИИ в АПК способно повысить производительность отрасли на 10–15% в ближайшие годы.

По масштабам проектов и объе­мам производства область подтверждает статус ключевого звена отечественной пищевой индус­трии. Регион не только стабильно производит значительную часть зерна и молока, но и демонстрирует переход к их глубокой переработке, цифровым технологиям, созданию высокотехнологичных агропредприятий.