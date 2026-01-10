Эмоциональным и запоминающимся стал масштабный антимошеннический перформанс, который сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Северо-Казахстанской области устроили в центре Петропавловска.

Сначала участники акции взялись за руки и выстроились в живую надпись «Стоп-мошенник!», а после колонна с флагами прошла по главной пешеходной улице города. Кульминация случилась на площади. Здесь полицейские организовали концерт, раздали памятки о том, как не поддаваться на все более изощренные уловки мошенников. К слову, с начала года в СКО зарегистрировано 563 факта интернет-мошенничества.

Финалом акции стало огненное шоу. Ярким огнем запылала надпись: «Стоп мошенничеству!». И это был не просто эффектный жест, но еще и тревожный сигнал, адресованный каждому жителю областного центра.