В центре Петропавловска зажгли огонь

Общество
71
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Когда предупреждения перестают слышать, их приходится показывать. Да так, чтобы нельзя было пройти мимо...

фото ДП СКО

Эмоциональным и запоминающимся стал масштабный антимошеннический перформанс, который сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Северо-Казахстанской области устроили в центре Петропавловска.

Сначала участники акции взялись за руки и выстроились в живую надпись «Стоп-мошенник!», а после колонна с флагами прошла по главной пешеходной улице города. Кульминация случилась на площади. Здесь полицейские организовали концерт, раздали памятки о том, как не поддаваться на все более изощренные уловки мошенников. К слову, с начала года в СКО зарегистрировано 563 факта интернет-мошенничества.

Финалом акции стало огненное шоу. Ярким огнем запылала надпись: «Стоп мошенничеству!». И это был не просто эффектный жест, но еще и тревожный сигнал, адресованный каждому жителю областного центра.

#полиция #акция #Петропавловск

Популярное

Все
Ислам Чесноков – игрок «Хартса»
Цветаевский каток
Теннис для детей
В центре Петропавловска зажгли огонь
Осенью – цветы, зимой – листья
В Нацгвардии начался новый учебный период
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Покоритель космических высот
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
С новыми тарифами предложено подождать
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Токаев подписал закон, касающийся возврата незаконно приобретенных активов
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
Афера сорвалась в кабинете директора
35 дворов обновят в этом году в Костанае
63 бункера для КГМ установят в Костанае
Около 40 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны
В Уголовный кодекс и УПК внесены дополнения
В Бюро нацстатистики сообщили о снижении цен на некоторые виды продуктов питания
Налоговая реформа: информация по переходному положению
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года

Читайте также

Цветаевский каток
78-летний отец встретил дочь у ворот колонии в области Абай
У ветерана – праздник
Тройной подарок

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]