Субсидии: предусмотреть – не значит выплатить

Транспортный коллапс в Рудном, который неминуемо коснется главного горнодобывающего комбината области, прогнозируют местные автопарки, испытывающие серьезные финансовые трудности. Компаниям-перевозчикам критически не хватает денег на горючее, зарплату, запчасти – в общем, на все безотлагательные расходы.
Такая ситуация сложилась из-за задержек с субсидированием городских автобусных маршрутов, внесенных в список социально значимых. В Рудном еще в конце 2024-го в этот разряд попали двенадцать линий. Тогда же с четырьмя автобусными компаниями были заключены договоры на выплату субсидий, то есть на покрытие из бюджета разницы между реальной стоимостью проезда и ценой, что платит пассажир, а также на обновление транспортных средств.
И действительно, с 31 января 2025-го деньги стали выплачиваться, однако через семь месяцев начались систематические задержки. Впрочем, в апреле нынешнего года перевозчикам выплатили всю образовавшуюся задолженность в размере 364 млн тенге за минувший, 2025-й. Но с января уже образовалась новая задолженность, и она продолжает расти.
– Субсидии назначаются, но не выплачиваются. И мы испытываем огромные финансовые трудности. Поступлений от перевозки пассажиров катастрофически не хватает. Только ТОО «AlemPay» за свои услуги забирает 9,25 процента от автобусной выручки. Да, эти платежи входят в расчет субсидий, но субсидии-то не выплачиваются, то есть за все здесь и сейчас вынужден платить частник, – обрисовала ситуацию на заседании отраслевого совета по вопросам транспорта палаты предпринимателей руководитель рудненской компании-перевозчика Айнагуль Алдажуманова.
При этом предприниматели отмечают, что суммы нынешних субсидий не пересматривались с 2024-го, а согласно правилам, власти должны это делать не реже, чем раз в год. Ведь цены растут абсолютно на все. К тому же затраты на содержание автобусного парка Рудного очень велики. Все оттого, что он не обновлялся на протяжении практически тридцати лет.
Ежедневно по городу курсируют около 80 автобусов, основная часть которых выпущена еще в 80-х и 90-х годах прошлого века. Старый транспорт, помимо расходов на запчасти, потребляет больше ГСМ. Кстати, это основная статья расходов перевозчиков.
Между тем, несмотря на все трудности нынешнего положения, свои обязательства по договору с местным исполнительным органом в части модернизации автотранспортных средств пассажироперевозчики исполняют. Они закупили 37 новых автобусов, первую партию которых обещают доставить в Рудный уже 15 июня. Автоматически через неделю возникнет обязательство по лизинговым платежам, но как их осуществить в создавшейся финансовой ситуации, автопарки не знают. Не знает этого и глава Рудного, у городского бюджета свои сложности...
– С этого года субсидии перевозчикам не выплачивались по той простой причине, что они не были выделены областью. На вопрос, почему выплаты нельзя произвести из бюджета Рудного, отвечу так: доходная часть у города сформирована на уровне 46 миллиардов тенге, из которых 35 миллиардов 626 миллионов тенге в виде изъятий мы отдали в областной бюджет. Итого у нас осталось около 10,5 миллиарда тенге. Этих денег нам хватает лишь на обязательные платежи. То есть на выплату зарплаты, оплату коммунальных услуг, на освещение и поддержку города в чистоте. Из этой суммы ничего, ни одного тенге не направлено на ремонт автомобильных дорог или на подготовку к отопительному сезону, ни одного тенге не выделено на восстановление жилья, фасадов домов и так далее… Поэтому сегодня бюджет Рудного просто не имеет возможности выплачивать субсидии перевозчикам, – прояснил ситуацию городской аким Виктор Ионенко.
Градоначальник пояснил, что рудничане уже четырежды отправляли бюджетную заявку в область на выделение средств для выплаты субсидий. В управлении пассажирского транспорта подтверждают этот факт и уверяют: все письма направили на рассмотрение сессии областного маслихата. Но пока ситуация не меняется.
– Алгоритм действий таков: администраторы программы, в данном случае управление пассажирского транспорта, подают заявку в управление экономики, затем ее выносят на комиссию, а после рассматривают на сессии маслихата. Но таких заявок не поступало. Я только сейчас на совещании узнал о том, что есть проблема с задолженностью по субсидиям. Вопрос очень серьезный, значит, нужно решать его в срочном порядке, – считает депутат Костанайского областного маслихата Махаббат Жутаев.
Так и случилось. Очередную, уже пятую по счету, бюджетную заявку из Рудного все же рассмотрели на последней сессии маслихата. В итоге на выплату субсидий перевозчикам выделено 250 млн тенге. Однако этих денег не хватит, чтобы покрыть даже имеющуюся задолженность. Так что вопрос по-прежнему остается открытым. И если в ближайшее время он не решится, социального напряжения не избежать.
По сути, у перевозчиков есть два пути: не выпускать автобусы на маршрут или же подать иски в суд на местный исполнительный орган. В первом случае это чревато проблемами для градообразующего предприятия – ССГПО, а во втором – срывом предстоящего отопительного сезона, поскольку судебные тяжбы повлекут арест счетов рудненского отдела ЖКХ.