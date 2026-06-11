Субсидии: предусмотреть – не значит выплатить

Общество
Валентина Мелехова, Костанайская область

Транспортный коллапс в Рудном, который неминуемо коснется главного горнодобывающего комбината области, прогнозируют местные автопарки, испытывающие серьезные финансовые трудности. Компаниям-перевозчикам критически не хватает денег на горючее, зарплату, запчасти – в общем, на все безотлагательные расходы.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Такая ситуация сложилась из-за задержек с субсидированием городских автобусных маршрутов, внесенных в список социально значимых. В Рудном еще в конце 2024-го в этот разряд попали двенадцать линий. Тогда же с четырьмя автобусными компаниями были заключены договоры на выплату субсидий, то есть на покрытие из бюджета разницы между реальной стои­мостью проезда и ценой, что платит пассажир, а также на обновление транспортных средств.

И действительно, с 31 января 2025-го деньги стали выплачиваться, однако через семь месяцев начались систематические задержки. Впрочем, в апреле нынешнего года перевозчикам выплатили всю образовавшуюся задолженность в размере 364 млн тенге за минувший, 2025-й. Но с января уже образовалась новая задолженность, и она продолжает расти.

– Субсидии назначаются, но не выплачиваются. И мы испытываем огромные финансовые трудности. Поступлений от перевозки пассажиров катастрофически­ не хватает. Только ТОО «AlemPay» за свои услуги забирает 9,25 процента от автобусной выручки. Да, эти платежи входят в расчет субсидий, но субсидии-то не выплачиваются, то есть за все здесь и сейчас вынужден платить частник, – обрисовала ситуа­цию на заседании отраслевого совета по вопросам транспорта палаты предпринимателей руководитель рудненской компании-перевозчика Айнагуль Алдажуманова.

При этом предприниматели отмечают, что суммы нынешних субсидий не пересматривались с 2024-го, а согласно правилам, власти должны это делать не реже, чем раз в год. Ведь цены растут абсолютно на все. К тому же затраты на содержание автобусного парка Рудного очень велики. Все оттого, что он не обновлялся на протяжении прак­тически тридцати лет.

Ежедневно по городу курсируют около 80 автобусов, основная часть которых выпущена еще в 80-х и 90-х годах прошлого века. Старый транспорт, помимо расходов на запчасти, потребля­ет больше ГСМ. Кстати, это основная статья расходов перевозчиков.

Между тем, несмотря на все трудности нынешнего положения, свои обязательства по договору с местным исполнительным органом в части модернизации автотранспортных средств пассажироперевозчики исполняют. Они закупили 37 новых автобусов, первую партию которых обе­щают доставить в Рудный уже 15 июня. Автоматически через неделю возникнет обязательство по лизинговым платежам, но как их осуществить в создавшейся финансовой ситуации, автопарки не знают. Не знает этого и глава Рудного, у городского бюджета свои сложности...

– С этого года субсидии перевозчикам не выплачивались по той простой причине, что они не были выделены областью. На вопрос, почему выплаты нельзя произвести из бюджета Рудного, отвечу так: доходная часть у города сформирована на уровне 46 миллиардов тенге, из которых 35 миллиардов 626 миллионов тенге в виде изъятий мы отдали в областной бюджет. Итого у нас осталось около 10,5 миллиарда тенге. Этих денег нам хватает лишь на обязательные платежи. То есть на выплату зарплаты, оплату коммунальных услуг, на освещение и поддерж­ку города в чистоте. Из этой суммы ничего, ни одного тенге не направлено на ремонт автомобильных дорог или на подготовку к отопительному сезону, ни одного тенге не выделено на восстановление жилья, фасадов домов и так далее… Поэтому сегодня бюджет Рудного просто не имеет возможности выплачивать субсидии перевозчикам, – прояснил ситуацию городской аким Виктор­ Ионенко.

Градоначальник пояснил, что рудничане уже четырежды отправляли бюджетную заявку в область на выделение средств для выплаты субсидий. В управлении пассажирского транспорта подтверждают этот факт и уверяют: все письма направили на рассмотрение сессии областного маслихата. Но пока ситуация не меняется.

– Алгоритм действий таков: администраторы программы, в данном случае управление пассажирского транспорта, подают заявку в управление экономики, затем ее выносят на комиссию, а после рассмат­ривают на сессии маслихата. Но таких заявок не поступало. Я только сейчас на совещании узнал о том, что есть проблема с задолженностью по субсидиям. Вопрос очень серьезный, значит, нужно решать его в срочном порядке, – считает депутат Костанайского областного маслихата Махаббат Жутаев.

Так и случилось. Очередную, уже пятую по счету, бюджетную заявку из Рудного все же рассмотрели на последней сессии маслихата. В итоге на выплату субсидий перевозчикам выделено 250 млн тенге. Однако этих денег не хватит, чтобы покрыть даже имеющуюся задолженность. Так что вопрос по-прежнему остается открытым. И если в ближайшее время он не решится, социального напряжения не избежать.

По сути, у перевозчиков есть два пути: не выпускать автобусы на маршрут или же подать иски в суд на местный исполнительный орган. В первом случае это чревато проблемами для градо­образующего предприятия – ССГПО, а во втором – срывом предстоящего отопительного сезона, поскольку судебные тяжбы повлекут арест счетов рудненского отдела ЖКХ.

#регионы #выплаты #субсидии #Костанайская область #Рудный #автобусы

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