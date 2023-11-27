В центре внимания – молодежь

Как отметил в приветственном слове вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник, мероприятие не случайно состоялось на базе Медицинского университета Астана. Именно молодежь сегодня является той самой движущей силой, которой предстоит определять политику и развивать систему здравоохранения страны.

– Завтра вы возглавите медицинские научные центры и организации, будете вести прием пациентов и спасать жизни тысяч людей. Основой всего этого станет сегодняшняя ваша учеба, работа над совершенствованием навыков и обретение глубоких знаний, – обратился к участникам форума Вячеслав Дудник.

Аудиторию по онлайн-связи приветствовал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он отметил большой вклад Медицинского университета Астана, который на протяжении ряда лет является площадкой для проведения значимых мероприятий с участием ВОЗ.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения активно расширяет взаимодействие с молодежью в Европе и Центральной Азии через свою сеть Youth4Health. Она была официально запущена в сентябре текущего года в Астане на параллельной сессии 73-го Регионального комитета ВОЗ. В сеть уже вошли около 100 участников и 23 молодежные организации из 31 страны Европы и Центральной Азии.

Накануне форума руководитель странового офиса ВОЗ в РК Скендер Сыла вручил благодарственные письма студентам Медицинского университета Астана, которые оказывали помощь в качестве волонтеров в организации международной конференции по первичной медико-санитарной помощи. Он выразил надежду, что форум станет местом, где молодые лидеры здравоохранения смогут обсуждать сущест­вующие проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются системы здравоохранения, и предлагать инновационные решения.

В ходе панельных дискуссий и сессий участники обсудили возможности сотрудничества и создания новых проектов в области здравоохранения. Особое внимание было уделено цифровизации и SMART-технологиям. Но, пожалуй, самой захватываю­щей темой обсуждений стали инновации в цифровом здравоохранении, медицинском образовании, построении устойчивого бизнеса в секторе здравоохранения, создании устойчивого будущего.

Результатом форума стала выработка конкретных решений и инициатив, направленных на стимулирование инноваций в здравоохранении. Рекомендации будут использованы для разработки стратегий и политики в области стимулирования инноваций в отечественном здравоохранении, сообщила пресс-служба Медицинского университета Астана.