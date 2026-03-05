Этот вид изначально обитает в Красном море, однако через Суэцкий канал медузы проникли в Средиземное море. Об этом сообщил научный сотрудник университета Акдениз Мехмет Гекоглу в комментарии агентству IHA

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

У побережья Антальи зафиксировали большое скопление опасных для человека медуз вида Rhopilema nomadica, известных как медузы-кочевники, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Уже 10 дней дует сильный ветер, по этой причине течения отнесли огромное количество медуз внутрь Анталийского залива», — говорится в публикации.

По словам специалиста, этот вид изначально обитает в Красном море, однако через Суэцкий канал медузы проникли в Средиземное море. Со временем они распространились из восточной части региона и стали крупнейшими медузами в этом бассейне.

Гекоглу отметил, что скопление медуз связано с сильными ветрами и морскими течениями. По его оценке, подобная ситуация может сохраняться как минимум до начала мая. При этом с повышением температуры воды к июню медузы, как ожидается, покинут прибрежные районы.

Ученый предупредил, что медузы могут достигать веса до 10 кг, а длина их щупалец составляет около 1,5 м. Он рекомендовал отдыхающим избегать контакта с белыми образованиями в воде и не трогать медуз, выброшенных на берег. В случае прикосновения к ним специалист советует обработать место контакта аммиаком и горячей водой, а также использовать антигистаминный крем.