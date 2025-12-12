Фото: акимат Туркестанской области

В Туркестане дан старт очередному проекту: заложен фундамент предприятия по выпуску джинсовых тканей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

– Здесь будет производиться 30 тысяч тонн хлопчатобумажной нити и 10 миллионов метров джинсовых тканей в год. Готовая продукция будет экспортироваться в страны Европы и Центральной Азии. Проект полностью реализуется за счет частных инвестиций. Это яркий плод работы по привлечению инвестиций в Туркестанскую область. Перед нами стоит задача превратить Туркестанскую область в самодостаточный регион с развитой сферой глубокой переработки. Ведь Туркестан — благоприятный регион для развития легкой промышленности, – сказал аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Мощность производства: 10 млн метров джинсовой ткани в год. Общая стоимость проекта: 23,3 млрд тенге. Планируется создать более тысячи новых рабочих мест. Площадь объекта - 20 гектаров. Проект реализуется в два этапа за счет частного инвестора на территории специальной экономической зоны «Turan».

В целом, в результате активизации работы индустриальных зон, малых производственных парков и специальных экономических зон в области за 10 месяцев объем промышленной продукции достиг 1,3 трлн тенге, а уровень роста составил 113,4%.