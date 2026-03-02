В Узбекистане вступил в силу запрет на курение вейпов

Айман Аманжолова
корреспондент

С 1 марта текущего года в Узбекистане вступает в силу тотальный запрет на оборот вейпов и электронных сигарет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sputnik Узбекистан

Фото: Kazpravda.kz / Дана Аменова

Ранее Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, предусматривающий полный запрет электронных сигарет в республике, а также уголовную ответственность за его нарушение — вплоть до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции.

Законодательная палата парламента страны приняла данный закон в январе, Сенат Олий Мажлиса одобрил его в апреле прошлого года.

"Законом внесены изменения и дополнения в некоторые нормативные акты. В законе "Об ограничении распространения и потребления алкогольной и табачной продукции" введен запрет, касающийся оборота электронных сигарет и жидкостей для них", — говорится в сообщении ведомства.

Документ также устанавливает уголовную ответственность за правонарушения, связанные с незаконным введением в оборот некурительной табачной продукции и устройств для потребления никотина, в том числе электронных сигарет.

"Производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, сбыт, а также ввоз и вывоз табачной продукции, электронных систем доставки никотина, включая электронные сигареты и жидкости к ним, оборот которых запрещен", — говорится в документе.

В частности, если оборот совершен в особо крупном размере или после применения административного взыскания, предусмотрены виды наказаний: штрафы в размере от 300 до 500 БРВ; исправительные работы от двух до трех лет; ограничение свободы на срок от трех до пяти лет; лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

"При этом лицо, совершившее данные действия, освобождается от ответственности, если оно заявило о признании вины органам власти и сдало запрещенную к обороту продукцию", — добавили в Минюсте.

Ранее Минздрав республики в пояснительной записке к законопроекту сообщал, что если не ввести меры запрета на вейпы в Узбекистане, то в ближайшем будущем каждый пятый молодой человек в республике попадет под никотиновую зависимость. В частности, министерство предлагало ввести административную и уголовную ответственности за нарушение данного запрета — от штрафа в размере от $1 тысячи вплоть до пяти лет лишения свободы.

#Узбекистан #закон #запрет #вейпы

