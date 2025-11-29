Кроме того, будет построен ангар для двух воздушных судов поисково-спасательного назначения МЧС, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат ВКО

Акимат ВКО предоставил спасателям суперсовременный катер «VОYAGER 850 Cabin» с двигателем, общей мощностью 400 л/с, который предназначен для патрулирования водных ресурсов, которых в области насчитывается больше 40%, а также для проведения спасательных работ на воде.

По словам специалистов, обновление парка техники заполняет критически важные пробелы в системе безопасности региона и увеличивает возможности спасателей.

