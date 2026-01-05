На традиционном аукционе в Токио голубой тунец из префектуры Аомори был продан за рекордную сумму — около 3,3 млн долларов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как сообщил телеканал NHK, традиционный первый аукцион нового года на рынке Тоесу в Токио прошел 5 января и стал историческим. Голубой тунец весом 243 кг, выловленный в префектуре Аомори, был продан за рекордную сумму — 510,3 млн иен (около 3,3 млн долларов). Это самая высокая цена за тунца с момента начала ведения статистики в 1999 году, значительно превысившая предыдущий рекорд в 333,6 млн иен (2,1 млн долларов), установленный в 2019 году.

Уточняется, что аукцион начался рано утром и проходил под оживленные крики участвующих. Тунцы, как свежие, так и замороженные, были выстроены в ряд на рынке, а продавцы приветствовали покупателей. Победителем торгов стала сеть суши-ресторанов с главным офисом в Токио, которая предложила рекордную сумму. Президент компании Кимура Киеси заявил, что был немного удивлен такой высокой ценой, но выразил желание, чтобы как можно больше людей смогли попробовать этого эксклюзивного тунца и почувствовали себя лучше.