В Японии впервые вырастили жизнеспособные яйцеклетки из незрелых ооцитов

Этот подход был успешно проверен в опытах на мышах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Японские молекулярные биологи разработали технологию, позволяющую превращать незрелые ооциты в яйцеклетки, способные к оплодотворению и превращению в полноценный зародыш. Работа этого подхода была успешно проверена в опытах на мышах, сообщила пресс-служба Университета Синсю.

«Мы разработали первый в мире протокол, позволяющий получать жизнеспособное потомство из незрелых ооцитов, извлеченных из преантральных фолликулов. Нам удалось превратить их в полноценные яйцеклетки путем помещения этих телец в структуры из гранулезных клеток, окружающих зреющие яйцеклетки внутри природных фолликулов», - пояснил научный сотрудник Университета Синсю (Япония) Томохиро Кохама, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, за последние 10 лет биологи разработали сразу несколько способов, позволяющих получать полноценные яйцеклетки из ооцитов, «заготовок» женских половых клеток. Все они ограничены тем, что для их работы требуются ооциты, находящиеся на относительно поздних стадиях развития, что не позволяет использовать в репродуктивных целях те клетки, которые были извлечены из так называемых преантральных фолликулов.

Для решения этой проблемы японские биологи изучили то, как устроены эти фолликулы и в каких условиях растут внутри них ооциты. Опираясь на эти данные, исследователи создали рукотворный аналог фолликулов из культур гранулезных клеток, выращиваемых в среде с относительно низкой концентрацией кислорода, и использовали их для выращивания набора из нескольких десятков мышиных яйцеклеток.

Эти тельца исследователи искусственным образом оплодотворили, вырастили из них зародыши и имплантировали их в утробы самок мышей. Это позволило получить шесть здоровых мышат, не отличавшихся по состоянию здоровья и траектории развития от аналогичных детенышей, появившихся на свет естественным путем. Весь процесс выращивания яйцеклеток при этом занял около 18 дней, что позволяет быстро получать подобные тельца при необходимости.

По словам ученых, разработанный ими подход может использоваться не только в репродуктивной медицине, но и для получения яйцеклеток редких и вымирающих видов животных, а также при решении различных селекционных задач в животноводстве. Все это, как надеются ученые, позволит человечеству активнее бороться с различными формами бесплодия, а также сохранить высокий уровень видового и генетического разнообразия животных.

По текущим оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 10-15% семейных пар в западных странах не способны продолжить род из-за бесплодия одного из супругов, причем доля бесплодных мужчин и женщин примерно равна. Большая часть из них теряет фертильность в возрасте 40-55 лет, что связано как с вредными привычками и другими особенностями стиля жизни, так и с генетикой. Для борьбы с бесплодием ученые активно разрабатывают технологии выращивания половых клеток и искусственного оплодотворения.