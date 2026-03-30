Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил высокие государственные награды чемпиону XIV зимних Паралимпийских игр Ерболу Хамитову и его тренерам, а после в Акорде чествовали легендарного казахстанского альпиниста Ерванда Ильинского. Эти события объединяет одно – признание невероятной силы духа и преодоления человеческих возможностей.

О том, как победы на мировой арене меняют философию массового спорта, как в столице выстраивается инклюзивная инфраструктура и почему профессия тренера вновь становится престижной, мы поговорили с руководителем Управления физической культуры и спорта города Астаны, серебряным призером Олимпийских игр Василием Левитом.

– Василий Алексеевич, на днях Президент чествовал Ербола Хамитова, завоевавшего золото и бронзу Паралимпиады, а также легенду альпинизма Ерванда Ильинского. Что объединяет этих людей с точки зрения философии спорта и как вы оцениваете историческое 18-е место нашей паралимпийской сборной?

– Вес этих медалей и достижений – колоссальный, и дело здесь далеко не только в спортивном результате. Награда уровня ордена «Барыс» – это признание не просто победы, а преодоления. "Золото" и "бронза" на Паралимпиаде – это итог многолетнего труда, дисциплины и внутренней борьбы, которая зачастую сложнее, чем сама конкуренция на трассе или арене.

18-е место в общем зачёте – действительно исторический результат для нашей сборной. Это говорит о системном росте паралимпийского спорта в стране и о том, что наши атлеты становятся всё более конкурентоспособными на мировой арене. Феномен паралимпийцев – в их силе духа и особой мотивации. Многие из них прошли через серьёзные жизненные испытания, но не просто справились с ними, а превратили их в источник силы. Там, где обычный человек может остановиться, они идут дальше. У них иное отношение к боли, к усталости, к поражениям – они воспринимают это как часть пути, а не как преграду.

Как человек, знакомый с атмосферой Олимпийских игр, могу сказать: на таком уровне всё решают детали – характер, выдержка, способность мобилизоваться в нужный момент. И у наших паралимпийцев это есть в избытке. Именно поэтому их победы воспринимаются особенно остро и вызывают искреннее уважение – это не только спорт, это пример для всего общества.

– Награды получили не только спортсмены, но и их наставники. При этом Глава государства постоянно акцентирует внимание на развитии человеческого капитала. Можно ли сказать, что отношение к профессии тренера и детскому спорту в стране меняется системно?

– Безусловно, сегодня спорт – это уже не просто отдельная сфера, а важная часть государственной политики по развитию человеческого капитала. И то, что Касым-Жомарт Токаев постоянно акцентирует на этом внимание, говорит о системном подходе. Причём речь идёт не только о спорте высших достижений – большой упор делается именно на массовый и детский спорт.

Сегодня государственная поддержка – это не только финансовое обеспечение, но и вопрос социального престижа. Вручение орденов «Парасат» и «Құрмет» тренерам подчеркивает, что наставник – это стратег и соавтор победы. Когда тренер видит, что его труд оценивается наравне со спортивным результатом, это создает мощный стимул для молодых специалистов идти в профессию.

Отдельно хочу подчеркнуть: сегодня финансирование детского спорта находится в центре внимания государства. Глава государства прямо обозначил этот приоритет, подписав закон, направленный на поддержку детского спорта. В частности, внедряется подушевое нормативное финансирование детско-юношеских спортивных школ. Это позволяет сделать систему более справедливой, прозрачной и эффективной.

Повышается заработная плата, создаются условия для профессионального роста. У нас, к примеру, уже восемь тренеров прошли повышение квалификации, и это напрямую отразилось на уровне их дохода. В целом, при Управлении функционируют 19 подведомственных организаций. Общий контингент составляет порядка 15 000 спортсменов и 1 298 тренеров. В столице действуют 10 спортивных школ, в которых культивируются 62 вида спорта, из них 39 – олимпийские. В данных учреждениях занимаются порядка 9 тысяч детей и подростков. Кроме того, 310 перспективных спортсменов ежемесячно получают денежное содержание.

Для работы с паралимпийцами недостаточно быть просто хорошим тренером, нужно обладать глубокими знаниями в медицине, психологии и биомеханике. Нам необходима системная подготовка таких кадров на базе спортивных вузов. Победы доказывают, что у нас есть «золотой фонд» наставников, но развитие тренерской школы должно стать приоритетом национального масштаба.

– Вы упомянули, что сильные чемпионы начинаются с обычных дворовых площадок. Как сегодня в столице обстоят дела со спортивной инфраструктурой и, что немаловажно, с ее доступностью для лиц с особыми потребностями?

– Сегодня подход к развитию спортивной инфраструктуры действительно заметно меняется. Если раньше основной акцент делался на крупных объектах, то сегодня всё больше внимания уделяется регионам и созданию доступной среды на местах.

В современных условиях вопросы формирования здорового образа жизни приобретают особую значимость. Для большинства жителей Астаны ЗОЖ сегодня связан не только с правильным питанием. Прогулки, пробежки в парках, велопоездки и занятия в фитнес-клубах становятся всё более популярными. Существенную роль в этом играет системное расширение инфраструктуры. На сегодняшний день в Астане функционирует более 800 спортивных сооружений, в том числе 36 крупных спортивных комплексов. Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой составляет 50,3% на 1000 человек.

Во внутридворовых пространствах увеличивается количество спортивных и тренажёрных площадок – в текущем году они введены в эксплуатацию в 60 дворах. В районе «Нұра» возведены 12 футбольных полей, 6 тренажёрных и 5 площадок стритворкаута. В районе «Алматы» – 3 футбольных поля, 1 баскетбольная площадка, 3 тренажёрные зоны и 8 воркаут-площадок. В районе «Есиль» введены в эксплуатацию 4 футбольных поля, 8 тренажёрных и 10 площадок стритворкаута. Введены в эксплуатацию новые спортивные объекты за счёт частных инвестиций: Alpha Gym, спортивный комплекс имени Бекзата Саттарханова и Ozen Fitness.

Что касается инклюзии, сегодня принципы безбарьерности закладываются уже на этапе проектирования. И речь идёт не только о пандусах и лифтах, но и о полноценной адаптации инфраструктуры – от раздевалок до подготовки квалифицированного персонала. В 2025 году в столице открыли инклюзивный центр, который начал работу. Также в феврале была официально открыта новая лыжная база в Центральном парке.

Кроме того, при управлении функционирует конно-спортивный оздоровительный комплекс «Аргымак». С 2023 года в комплексе официально проводятся занятия по иппотерапии для детей. В прошлом году в них приняли участие около 1,5 тысячи детей. Работает КГУ «Спортивный клуб для лиц с ограниченными возможностями «Елорда». Контингент клуба составляет 632 спортсмена и 45 тренеров. В учреждении культивируются 33 вида адаптивного спорта по четырём направлениям: для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения и интеллекта.

Спорт в Казахстане постепенно становится более открытым. Ключевую роль здесь играет изменение мышления – понимание того, что спорт должен быть доступен каждому.

– После таких громких побед мы часто видим наплыв детей в спортивные секции. Что бы вы посоветовали родителям, которые сегодня ведут своих детей на первую тренировку?

– Такие победы действительно дают мощный импульс. По итогам прошлого года в городе Астане спортом занимаются 627 057 человек, что составляет 43,6% от общего числа жителей. И результаты налицо: только за прошлый год столичными спортсменами завоевано более 5000 медалей, из которых 2166 золотых, 1804 серебряные и 1974 бронзовые.

Что касается советов, то здесь, наверное, самое главное – это не торопиться с результатом. Очень часто родители сразу ждут быстрых достижений. Но спорт – это длинная дистанция. Важно, чтобы ребёнок в первую очередь полюбил сам процесс.

Второй момент – правильно выбрать вид спорта. Не по моде, а исходя из интересов и особенностей самого ребёнка. И третье – это поддержка. Без давления. Ребёнку важно чувствовать, что его поддерживают вне зависимости от побед или поражений. Именно в такой атмосфере формируются и характер, и настоящие чемпионы. Такие примеры, как Ербол Хамитов или Ерванд Ильинский, показывают главное – что возможности человека гораздо шире, чем мы иногда думаем.

– Говоря о будущих чемпионах: какие главные вызовы стоят перед столичными атлетами в плане подготовки к предстоящим комплексным соревнованиям?

– Подготовка сборной города к комплексным соревнованиям идет полным ходом. Что касается летних видов спорта, ключевым и стратегическим стартом 2026 года являются XX Летние Азиатские игры, которые пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года в Японии. Азиатские игры – это крупнейшие соревнования в Азии после Олимпиады и одновременно важнейший этап подготовки к следующим Олимпийским играм, поскольку они проходят за два года до Олимпиады и в преддверии квалификационных стартов.

В 2026 году программа Азиады значительно расширена и включает 41 вид спорта, 68 дисциплин, 460 комплектов медалей. Наряду с традиционными олимпийскими дисциплинами – лёгкой атлетикой, плаванием, футболом, теннисом – в программу вошли киберспорт, брейкинг, ММА, а также ряд новых и развивающихся видов спорта. Ожидается, что сборная Казахстана будет представлена более чем 500 спортсменами примерно в 30 видах спорта.

Кроме того, в конце года, с 31 октября по 13 ноября 2026 года, в городе Дакар пройдут IV Летние юношеские Олимпийские игры. Это первые ЮОИ на африканском континенте. Особенностью данных Игр является отказ Международного олимпийского комитета от традиционной системы квалификации – квоты будут распределяться централизованно МОК и международными федерациями. Это требует от нас особого внимания к подготовке резерва и работе с перспективными спортсменами до 17 лет.

Также в 2026 году состоятся Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Эр-Рияде с 28 ноября по 7 декабря, и Пляжные Азиатские игры в Санье (КНР) с 22 по 30 апреля, которые возвращаются в календарь после десятилетнего перерыва. Помимо этого, в течение года запланировано значительное количество чемпионатов мира по ключевым видам спорта – от лёгкой атлетики и фигурного катания до борьбы, дзюдо, гимнастики, плавания и велоспорта.

На республиканском уровне также запланированы комплексные соревнования: Народные игры пройдут в июне в Туркестанской области, а Спартакиада государственных служащих среди местных исполнительных органов предварительно состоится в Мангистауской области.